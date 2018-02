Publicado en: Opinión

LABERINTO (I). El gobierno está en serios apuros. Está cercado. Está agobiado por los problemas. Y está afectado por una clara y peligrosa fractura interna, tal como comenzamos a analizar esta semana en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-gobierno-donde-esta-hacia-donde-va-i/). Para el lamento del país la oposición está en las mismas condiciones, quizás peores porque hay una evidente división y disparidad de criterios que dinamitó la Unidad e impide tener la claridad para delinear una estrategia que permita alcanzar el cambio y asumir la salvación del país, porque ya es tan profundo el daño que no se trata de rescate. Cuando hablo de oposición no sólo me refiero a la Mesa de la Unidad Democrática, sino a todos aquellos que son parte del 70% que está contra el gobierno. Pero analicemos la situación de la oposición partidista. Comencemos con la MUD que es la principal coalición opositora. La Mesa de la Unidad implosionó por sus errores, intereses y las exageradas aspiraciones de protagonismo. No hubo una conducción acertada con el experimento de “colegiar” la toma de decisiones y así eliminar la figura del coordinador ejecutivo. Se sobredimensionaron las acciones y las consecuencias, lo que trajo como consecuencia la decepción colectiva y una desconexión con el ciudadano. La MUD no existe en este momento. Sólo quedan restos de lo que fue una coalición vigorosa. Todo comenzó con las malas decisiones de algunos que se creyeron ungidos por el destino y acabaron con el logro de la victoria el 6D. Se dice que todo fue parte de un guion que algunos personajes acordaron con el gobierno, pero ojalá que eso sea una nueva leyenda urbana de las tantas que han surgido en más de 18 años de tragedia nacional. A propósito o no acabaron con la gesta del 6D. Muchas veces apostaron al todo y se quedaron con nada. En este momento los líderes de la MUD son incapaces de ponerse de acuerdo. Algunos ni se hablan entre ellos. No hay coordinación en las acciones y hasta fallan en la comunicación con un pueblo ávido de soluciones. El mejor ejemplo es que en la reciente jornada del diálogo en República Dominicana, mientras Jorge Rodríguez mentía con cinismo y descaro, los representantes de la oposición estaban callados. Menos mal que reaccionaron y parcialmente remediaron el daño hecho por el “culto” siquiatra con sus mentiras. Si la MUD ha cometido errores, tampoco los que se alejaron y formaron la coalición “Soy Venezuela” es que hayan sido muy acertados. Critican más a la MUD que al gobierno. Proponen calle y desobediencia civil, pero no explican cómo se come eso, como se articula eso y mucho menos hacen algo para que sea realidad. Hablan y hablan por las redes sociales, en transmisiones de Instagram y Facebook dicen mil cosas, giran por el mundo reuniéndose con la realeza de la política mundial; pero no son capaces de reunir a 100 personas en una plaza. En algo voy a coincidir con la MUD en aquel comunicado en el cual exhortaban al resto de la oposición a no esperar por ellos y salir a proponer y actuar para sacar al régimen. La oposición partidista perdió la brújula. Ojalá sea temporalmente.

DICOM. El supuestamente nuevo sistema de subastas de divisas Dicom comenzó con más dudas que certezas. Hay pocos que le auguran éxito por una razón muy simple: el gobierno no tiene el dinero para alimentar el sistema. Eso queda claro cuando se analizan con pinzas las declaraciones de los voceros oficiales, sobre todo las de Pedro Maldonado quien tiene la responsabilidad de guiar al Dicom ¿Qué ha dicho? Que el gobierno no será el principal oferente, sino que lo serán las empresas privadas y además confían en el aporte de las remesas que envían los venezolanos en el exterior. De entrada ya tiene dos fallas de visión y origen. La primera, ¿Cuáles empresas serán los oferentes de divisas? Nadie en su sano juicio preferirá vender sus dólares o euros en un mercado controlado que siempre estará por debajo de la cotización del mercado negro. Los únicos que si pudieran llevar “obligados” sus divisas al Dicom son aquellas empresas exportadoras que por ley deben declarar esos ingresos al gobierno, pero eso genera otro problema y que es la regulación establece que un porcentaje de esos ingresos deben ser vendidos al BCV y la otra parte le queda a la empresa. Está claro que el régimen no renunciará a su porcentaje ¿Obligarán al empresario a vender su porcentaje en el Dicom? Ya la experiencia acumulada a través de todos los experimentos cambiarios del gobierno demuestra que la oferta de privados es baja, lo que por supuesto presagia otro triste final en este caso. La otra falla de visión y origen es creer que la mayoría de los venezolanos en el exterior van a vender en el Dicom los dólares o euros que envían como remesas a sus familiares. Nadie querrá vender sus divisas a una cotización baja, pero además con una enorme desconfianza con el gobierno ¿Quién les garantiza que les entregarán los bolívares a sus familiares? Pero además es público y notorio que en la medida que la diáspora de venezolanos ha ido en crecimiento, a la par ha ido naciendo y desarrollándose un negocio “legal” con las remesas ¿Cómo funciona el envío de remesas? Poco a poco han ido creándose casas de cambio, algunas sólo para venezolanos, a donde el emigrante lleva sus dólares, euros o pesos y se los cambian a bolívares. El interesado al aceptar el monto transado, aporta un número de cuenta en Venezuela y la casa de cambio hace la transferencia de los bolívares de forma inmediata, si se trata claro está de empresas serias y no de los múltiples estafadores que existen en otras naciones. Esta facilidad y seguridad, además de la desconfianza del emigrante hacia el gobierno, hace que la opción de las remesas sea poco viable para alimentar al Dicom. Creo que esta idea será otra prueba fallida.

OFENSIVA. Y Rafael Ramírez pasó al ataque tal como lo anunciamos en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/guerra-rafael-ramirez-prepara-su-artilleria-contra-el-gobierno/) y para eso ha venido reuniendo toda la información que posee sobre las andanzas de los enchufados, pero además ha recibido mucho material de aliados circunstanciales con quien los une, por ahora, el deseo de salir de Maduro y su fracasada gestión. Sus ataques irán aumentando en intensidad, en la medida que van organizando la información y además con el fin de dosificar. Rafael Ramírez está en una encrucijada porque tiene entre sus opciones el regreso a Venezuela con el riesgo de su aniquilación judicial o acordarse con los Estados Unidos a cambio de inmunidad. Ninguna es una decisión sencilla. Lo cierto de todo es que esta guerra traerá consecuencias. Incluso puede haber varios terremotos en el gobierno, tomando en cuenta todo lo que Ramírez sabe.

LABERINTO (II). Pero también la oposición ciudadana sigue enredada en sus inconsistencias, en la dispersión de esfuerzos y con la hojilla en la mano para flagelarse acusando a la dirigencia política de colaboracionistas. A un sector que hace mucha bulla de esa oposición no les gusta nada, desconfían hasta de Jesús clavado en la cruz. Le creen más al gobierno y sus mentiras que a la dirigencia política opositora. Cuando Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello dicen algo, enseguida lo dan por cierto. Si Julio Borges o Luis Florido expresan algo, son falsedades y manipulaciones. Algunos tienen hábitos muy raros de querer conducir la lucha opositora desde Miami o Madrid. Hacen y hacen videos. Pero no vienen a dar la pelea acá. No vienen a sufrir lo que sufre a casi totalidad del país. No digo que viven como ricos, pero no están exponiendo su pellejo en Caracas, Valencia o Maracaibo. Hay quienes parece, que antes de grabar el video se toman un escocés y al terminar el show engullen el resto de la botella. La oposición no partidista que permanece, por ahora, en Venezuela se deja convencer por las mentiras de los voceros oficiales y caen en los falsos positivos que monta el aparato de propaganda del régimen. Hay una desconfianza general. Se perdió la credibilidad. Hay un sector radical que llama a la guerra y sueña con una intervención militar extranjera. No entienden que aquí no hay salidas mágicas. Y no lo entienden porque muchos cayeron en las trampas de la hipnosis oficial. Claro que la oposición partidista ha cometido errores, pero tampoco es cierto que todos están vendidos al gobierno. Si esta conducta persiste, ni que Dios sea el candidato habrá una salvación nacional.

LAS PULGAS. El pasado viernes 26 de enero la Gobernación del Zulia inició un faraónico despliegue policial y militar en el mercado Las Pulgas. Mucha fanfarria con el ingreso de más de dos mil funcionarios. La incursión la vendieron como una heroica operación contra los especuladores y hambreadores del pueblo ¿Cuál fue el resultado? Nada de nada. Mucho anuncio inicial y ningún resultado final. No decomisaron nada y no vengan con el cuento que no había nada que decomisar porque todos en Maracaibo saben que Las Pulgas es el gran centro de acopio del bachaqueo de cualquier cosa en la ciudad ¿Qué evitó que hicieran los decomisos? ¿Alguna llamada inoportuna de los enchufados afectados abortó los planes? De lo que podemos estar plenamente seguros es que algo detuvo el plan, porque no puedo creer que montaran un show sólo para mostrar que hacen, cuando no hacen. De nuevo la gestión de Omar Prieto queda muy mal como ha ocurrido con la escasez de gasolina y sobre todo con los apagones. Es una gestión muy gris, sin nada que mostrar. Por eso Prieto necesitaba un golpe de opinión pública y al final no dieron ni un pellizco. El mejor ejemplo de que no pudieron o quisieron hacer lo que debían hacer, es que 24 horas después de la operación todo en Las Pulgas seguía como si nada, incluso los voceadores que promueven la compra de dólares y euros gritaban a todo pulmón. Apenas el martes 30 de enero anunciaron el decomiso de tres toneladas de arroz que iban con destino a Las Pulgas. Pero la captura la hicieron antes de llegar al mercado, porque si la carga entra a ese territorio de nadie se extravía en los vericuetos de la ilegalidad.

¿Y PANCHO? Pregunté por él y la respuesta fue elocuente: “Ríe, ríe mucho. Está muerto de la risa” Y pregunté ¿Por qué anda tan risueño? “Porque la gestión de Omar Prieto ya está signada por el fracaso. Ni el, ni su equipo saben lo que están haciendo. No están adelantando obras. Se limitan a decomisar comida y cauchos, pero qué pasará cuando no haya qué decomisar o el efecto de eso pase y la gente pida asfaltado, limpieza, agua potable, casas, cloacas y seguridad”. Ya entiendo las razones de la risa de Pancho.

LABERINTO (yIII). Luego de haber hecho ese descarnado diagnóstico de la oposición venezolana, queda razonar lo que se debería hacer ante el reto de las elecciones presidenciales. Es casi que una inocentada pensar que el gobierno va a ceder en su intención de hacer esos comicios lo antes posible. No puede por una sencilla razón, la crisis se puede terminar de comer sus aspiraciones. Disculpen el extremismo, pero es ahora o nunca para el gobierno ¿Qué debe hacer la oposición? Lo primero es lo que han tratado de hacer en las conversaciones que se llevaron a cabo en República y que es tratar de lograr condiciones idóneas para acudir a las elecciones ¿Y si el régimen no accede? Ahí debe haber una amplia, pero rápida consulta nacional. En este punto voy a coincidir con el experto en investigación y mercadeo político, John Magdaleno, quien afirma que con el actual CNE se puede dar la pelea siempre y cuando los partidos hagan la “tarea” de cubrir el 100% de las mesas de votación en el país y la población acuda a votar. El 6D es una demostración clara que cuando se hace la “tarea” y hay una elevada participación, es imposible que el gobierno haga su magia electoral. El otro punto clave en la posible participación de una verdadera Unidad en las presidenciales es el candidato ¿Quién debe ser? ¿Quién puede ser? Esa es la pregunta no respondida con certeza, por ahora. La primera pregunta se responde fácil: debe ser un outsider que no esté enlodado, que no sea parte de los errores cometidos, que invite a soñar por un país de oportunidades ¿Y quién podría ser? Hasta ahora el único con ese perfil de fenómeno electoral es Lorenzo Mendoza, pero éste sigue guardando silencio. Lo cierto es que con un candidato del desgastado liderazgo de la MUD vamos directo y a toda velocidad al barranco ¿Y si la decisión es no participar? Esa podría ser una conclusión lógica si no hay condiciones, si los partidos no pueden hacer la “tarea” y si no hay un candidato ideal ¿Cuáles serían los beneficios? Se deslegitimaría el proceso, se estrecharía el cero internacional y se anticiparía el fraude que podría cometer el CNE anunciando a Maduro o a otro candidato oficialista como ganador con 99% de los votos como ocurre en las parodias electorales de Cuba y Corea del Norte, por ejemplo ¿Cuáles serían los daños? Primero se aceleraría la destrucción nacional con un nuevo gobierno de Maduro, se terminaría de desmantelar la sociedad venezolana y el régimen aniquilaría definitivamente la oposición ilegalizando a todos los partidos. No es una decisión fácil el participar o no participar. Por eso debe consultarse con todos los sectores representativos de la sociedad venezolana. Pero de algo también estoy casi seguro, en el caso que la mayoría decida no participar, saldrá un dinosaurio a cumplir sus compromisos y lanzaría su candidatura presidencial. Ojala la oposición venezolana encuentre la salida de su laberinto. Pero si tarda mucho en eso, es probable que al salir consiga las ruinas de una nación que pudo ser grande.

EL SECUESTRO. No se trata de una nueva película venezolana, sino de la situación que impera en la Alcaldía de Maracaibo con la gestión de Willy Casanova. Mis fuentes rojas rojitas me cuentan que están muy preocupados por la parálisis que afecta a la naciente gestión. No se toman decisiones de forma oportuna. El alcalde parece estar secuestrado ¿Por quién? Al parecer por un equipo de intervención que llegó de San Francisco, Caracas y otras zonas del país. Los trámites municipales y decisiones claves se siguen acumulando en varias dependencias y consulté las razones. Me respondieron desde el 5to piso de la sede municipal: “El Alcalde está mal asesorado y secuestrado. En varias dependencias como Imau, IMA, Ompu y Catastro, entre otras, se emitieron las resoluciones con los nombramientos de los nuevos directores, pero no se han hecho las resoluciones asignándoles o delimitando sus funciones. Sin eso no hay firma autorizada porque los directores se cuidan de firmar para no cometer algún error. Ojalá entre en razón porque si no los usuarios van a denunciar la paralización de los procedimientos municipales que han solicitado”.

CONTRATO. Continúa el suspenso en Petróleos de Venezuela sobre el nuevo contrato colectivo. La semana pasada se corrió el rumor que ya todo estaba listo y que sólo se esperaba la revisión final para la firma. De hecho se anunciaba extraoficialmente que el viernes 26 de enero sería la firma con la presencia del presidente Maduro. No ocurrió tal acto. Aún no se sabe cuándo será. Algunos presumen que los beneficios aprobados no llenaron las expectativas, sobre todo porque lo establecido es con base en bonos que no van a las prestaciones sociales y en la información que ha circulado de parte de la FUTPV no se habla de ajustes del salario. Quizás el ruido causado por los nuevos beneficios provocó una nueva revisión. Entre lo establecido está: bono de guerra económica entre 3-5 millones, bono de uniformes escolares 3 millones por hijo, eliminación del 555×6 lo que aumenta el salario de quienes laboran por guardias, pago de vacaciones a salario integral, retroactividad a partir del 1ro de octubre, jubilación a 100%, bono de 2,5 días para quienes trabajan sólo de día y la TEA aumentará a Bs. 1.600.000 ¿Y los salarios?

BOMBEROS. Se terminó de confirmar que el despojo del Cuerpo de Bomberos hecho a la gestión de Eveling de Rosales en la Alcaldía de Maracaibo era solo una medida política, que buscó afectar el trabajo que se venía haciendo. El 12 de enero de este año venció la intervención por 180 días que dictó el gobierno nacional y no hubo una extensión de dicha resolución, o sea que de forma inmediata la institución bomberil regresó a manos del municipio. Ni una de las supuestas razones que conllevaron a esa decisión de intervención se cumplió. No consiguieron ninguna irregularidad y hoy el Cuerpo de Bomberos está en peores condiciones que cuando se lo quitaron a la Alcaldía. No hubo dotación de equipos y los vehículos que supuestamente habían recuperado, ya estaban casi listos cuando ellos llegaron gracias a las gestiones que había hecho el anterior comandante, Helim Pirela. A pesar que cesó la intervención, los antiguos directores no han sido regresados a sus cargos tal como establece la ley. Incluso el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, no ha designado a los nuevos directores, pero tampoco avaló la recomendación que le hicieron de ratificar al actual grupo. Todo sigue igual, bueno no igual sino que está empeorando la situación. Hay un total desorden en los Bomberos de Maracaibo porque uno grupo de “vivos” tienen controlado al actual comandante y supuestamente se están cometiendo toda clase de irregularidades. Y como ya es común en la actual gestión municipal, no hay quien ponga orden en el desorden. Por cierto, un bombero activo me envió la siguiente consulta ¿Es normal que alguien que tiene abierta una averiguación en la Contraloría de la República por hechos ocurridos en los Bomberos de Mara sea el director del organismo maracaibero? Desde mi ignorancia en la materia creo que no es normal.

RENUNCIAS. Toda la administración pública está siendo afectada por las masivas renuncias de empleados, quienes ante los bajos sueldos deciden dedicarse a la informalidad, migrar a empresas privadas o sencillamente salir del país. Hace algunos días por casualidad escuché la conversación entre dos abogados y uno de ellos aseguraba que en los tribunales del Zulia más o menos un 40% de su personal había renunciado y que en cualquier momento el Poder Judicial pudiera comenzar a colapsar. Eso es reflejo de un país que se desmantela progresivamente.

PDVSA. Las renuncias en PDVSA siguen como parte de la rutina diaria. Incluso la decepción está tocando a los militares que durante varios años han sido enviados a la petrolera. Ante la renuncia de militares, ahora cambiaron la orden y no les reciben sus cartas, pero además los amenazan con ir a buscarlos a sus casas si se niegan a reincorporarse a sus labores. De no acatar las instrucciones podrían ir hasta detenidos.

PEOR EL REMEDIO…que la enfermedad que dejó la gestión de Pancho en la Secretaría de Cultura, partiendo del mensaje que recibí: “El trato al personal con mayor antigüedad y de más edad es triste, porque el nuevo secretario de Cultura en su primera reunión con el personal notificó que sólo trabajaría con un equipo nuevo y joven. Les dijo a los viejos de la institución que se fueran a sus casas a descansar. Irrespetó a artistas y cultores con más de 20 años de servicio. Los robos de bienes de la dependencia continúan. El nuevo equipo llegó con su grupo de vigilancia para garantizar la seguridad y resulta que en lo poco que va de gestión se han robado cuatro equipos de aire acondicionado totalmente nuevos y que iban a ser instalados en las escuelas de Danza, Ballet y Teatro ¿Cómo ocurrió? Esa es una buena pregunta por la nueva normativa de seguridad establece que la sede se cierra en las noches y solo se abre el acceso del personal pasadas las 7:30AM. Y por cierto el nepotismo sigue, porque sólo cambió de protagonistas y nombres”. No mejora el enfermo.

TALENTO. Hay una creciente emigración de venezolanos. Es tan elevada la fuga de talento que varias empresas privadas están tratando de crear beneficios con el fin de reducir las renuncias de personal. Entre los incentivos está el multiplicar el pago del bono de alimentación, calcular los sueldos con base en varios salarios mínimos e inclusive ofrecer bonificaciones en dólares.

METROPODRIDAS. Me escriben varios empleados del Metro de Maracaibo para quejarse del trato recibido en una venta de verduras y frutas que se hizo hace pocos días. Les ofrecieron una bolsa con 15 kilos por Bs. 300 mil. La sorpresa fue que las bolsas estaban ya empacadas y cuando las abrieron buena parte de los productos estaban en mal estado. Quisieron dar un beneficio, pero no salió del todo bien.

