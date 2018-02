Publicado en: Opinión

Los venezolanos seguimos en la dulce espera. El tiempo gastado en República Dominicana, no logro arrojar un acuerdo, que se acercara a las expectativas y deseos del pueblo venezolano. El problema de las mayorías no es la ayuda humanitaria, ni los presos políticos, ni el asesinato de Oscar Pérez, entre otros. Esos temas interesan y son importantes. El común, no tan ignorante como suponen los líderes políticos, tiene pleno conocimiento que la génesis de toda esta crisis, reposa en la cabeza, en la visión, de quien maneja lamentablemente el Estado. Los que realmente padecemos y sufrimos, sabemos que para resolver la situación necesitamos otro presidente. Uno que sea serio, preparado y responda a los intereses de nuestra historia. Que entienda lo que es planificar, construir un modelo que nos permita desarrollarnos y alcanzar la felicidad.

Los problemas no desaparecerán por obra y gracia del espíritu santo, ciertamente. El camino de la confianza renacerá inmediatamente que el chavismo salga del poder. Nunca debieron conducir el estado. No habríamos llegado a los niveles de miseria y de pobreza que tenemos. El venezolano tiene conocimiento pleno que de seguir Nicolás y su combo, el país marcha vertiginosamente hacia la “africanización”, hacia su destrucción. La Nueva “cuba”.

Creemos en la paz, practicamos la NO VIOLENCIA. Por ello queremos un CNE y unas condiciones electorales que garanticen un resultado valido, creíble, que mantenga la pureza de la voluntad popular.

Este humilde columnista provinciano, nunca ha llamado a la abstención, al odio, a la intolerancia, sin embargo hoy advierto que el venezolano, no aceptara como bueno algo distinto a lo que aspira, para resolver definitivamente e iniciar el camino de la reconstrucción.

Yo no sé, si me leen mucho o poco, pero hoy me atrevo a decretar lo siguiente:

VENEZOLANOS DE LA MUD, QUE NOS REPRESENTAN EN EL DIALOGO, PARTIDOS POLITICOS Y ORGANIZACIONES QUE LOS REPRESENTAN.

CONSIDERANDO QUE TODOS LOS VENEZOLANOS QUEREMOS RESOLVER ESTA CRISIS, DANDOLE PLENA VIGENCIA A LA CONSTITUCION DEL AÑO 1999, Y LOS PRINCIPIOS ELEMENTALES DE JUSTICIA

CONSIDERANDO, QUE EN VIRTUD DEL ARTICULO 333, TODOS LOS CIUDADANOS ESTAMOS EN EL DEBER Y DERECHO DE RESTABLECER LA EFECTIVA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION.

ACUERDO

PRIMERO: Advertirle a los representantes de la MUD, que cualquier comportamiento y/o actitud, acción, postura, planteamiento, que se acerque de una u otra manera, a facilitar la permanencia del nefasto gobierno, será considerado un acto de militancia chavista, revolucionario y socialista del siglo XXI.

SEGUNDO: Proceder de inmediato a desconocerlos como representantes de la oposición, dentro y fuera de Venezuela.

TERCERO: Solicitar para ustedes en consonancia con su comportamiento, el mismo trato que se ha dado a los representantes y autoridades del régimen que gobierna a Venezuela por parte de los organismos y comunidad internacional.

CUARTO: Proceder de manera inmediata, si fuere el caso, de acuerdo con los mecanismos constitucionales, a la designación de una nueva oposición, que guie y represente la digna y valiente lucha del pueblo venezolano.

Firma un venezolano común, el más humilde de todos y quizá solo con la importancia de cumplir con mi conciencia.

A mí no me pueden acusar de “cretino político”, ni de abstencionista, ni de no haber creído, y respaldo a muchos de los que hoy ostentan nuestra representación.

So pena de parecer lo que ustedes prefieran, también aclaro que este decreto solo tendrá vigencia si su comportamiento significa algún respaldo, participación y lanzamiento de ahora en adelante en un proceso, que tal como ha sido planteado, es total y absolutamente, irrito, tanto o más que el órgano que lo propone.

No es una amenaza pues no tengo poder para inferir temor o miedo. Es sencillamente un venezolano que ve como su país se destruye, se extingue, y a muchos pareciera no importarle.

A la mayoría de ustedes respeto y créanme, si sus acciones no se ajustan a los supuestos que he establecido seré el primero en reconocerlo porque, aunque parezca inverosímil, aun pienso que el sentimiento venezolano prevalecerá en su alma. No tengo porque pensar lo contrario. Simplemente sería muy triste observar, como hasta el presente lo indican algunos hechos, donde hay lanzamientos, aspiraciones de personalidades, a unas elecciones viciadas como las que aspira quien nos gobierna.

Unas elecciones que ya tienen un resultado y solo requiere para ellos, un proceso.

Este decreto, más que un instrumento jurídico, lo cual evidentemente no lo es, ni pretende serlo, es la constancia de un deseo expresado libremente. Intento aportar algo que como es mi derecho, de opinar públicamente, se concrete en una conducta. En un no hacer. Es de carácter genérico. Nadie se puede sentir aludido. No está hecho contra nadie de AD, UNT, PJ y AP en particular. Ni siquiera contra los defensores y actores del gobierno (El encabezamiento los excluye). No los justifico pero los entiendo. El Presidente sabe que solo un CNE desfigurado, desnaturalizado como el que tenemos puede lograr que él gane. Ellos saben que no son mayoría. Maduro lucha por sobrevivir. Igual Diosdado. Los dos Tareck, el “culto” siquiatra-paciente, entre otros.

Sin las actuales condiciones, el futuro para ellos es incierto. No habrá lugar en la tierra, donde la mano de la justicia no los alcance.

Ruego a lo más sagrado, que finalmente, tanto el gobierno como la oposición, acuerden un proceso en condiciones de igualdad y de equilibrio. La fe también está puesta en ello.

Así lo digo, en Maracaibo en la fecha que usted lo lee, a través de este portal y redes. Juro cumplirlo.

REGION CAPITAL

COMO LO DENUNCIAMOS Muchos “lideres” “dirigentes” chavistas están “amasando” grandes cantidades de dólares, a través de la generación (minería) de Bitcoins. Tengo la información de que varios Alcaldes y Gobernadores tienen a su disposición miles de máquinas. Es ideal para ocultar el origen de los fondos. Pedro Carvajalino no es la excepción. El problema es que no solo del Gobierno. Se asombrarían los “lideres” opositores e hijos y familiares de opositores que andan en lo mismo. El SEBIN allanó a unos y de inmediato el Jefe Mayor fue llamado para calmar el asunto. El responsable de repartir y entregar la tecnología para “minar”, es Ricardo Sánchez. Es quien da y quien quita. Lo que no puedo afirmar es su “ilegalidad”. Ese es otro tema, que desarrollare después. Lo que me preocupa es el consumo eléctrico (corriente 220), en un país sin mantenimiento preventivo y correctivo y sin inversiones en materia eléctrica. Por eso no han aumentado la electricidad. Por eso, la electricidad falla ahora en estados que nunca había tenido problemas de suministro. Es lo grave. Además de que el chavismo no tendrá problemas financieros para “comprar votos”.

LENGUA CASTIGO DEL CUERPO El periodista venezolano Rafael Ortega (Premio Nacional de periodismo durante este gobierno de Nicolás), cuando trabajaba en VTV, realizo para el canal del Estado un documental “Yo me quedo Aquí”, donde criticó a los venezolanos que emigraban, huyendo del mandato de Nicolás Maduro. Pues resulta que él ahora, está en Chile. ¿Y entonces? Publicó en Linkedin su perfil y luego lo borro, por temor, supongo. Así es la vida.

PARECIDO El fenómeno político venezolano, encuentra más sinonimia a la situación de PANAMA con Noriega, que a la de Pinochet en Chile. Revisen. Póngale el ojo a la gira y a las vueltas que da el Departamento de Estado del Gobierno de los EEUU.

ALERTAS Padres y Representantes. Me informa una fuente de un organismo policial la reaparición con más fuerza, del fenómeno de “robo de órganos”. La crisis es una condición ideal para este tipo de delitos, sobre todo en nuestra nación, donde antes de mayo el dólar pudiera estar en 500 mil bolívares.

DOLOROSO independientemente de si la actuación de Rafael Poleo estuvo bien o mal, ver como una hija se expresa de un padre. La tristeza debe ser inmensa. Por muy equivocado que este su progenitor, una hija nunca debe públicamente hablar como lo ha hecho Patricia Poleo. Rafael Poleo, por cierto, muy desfasado de la realidad venezolana, propio de sus 80 años. Muy malo el enfoque y creo que la entrevista con Vladimir Villegas, ambos no estuvieron a la altura. Uno por decir muchas cosas, absolutamente desproporcionadas e inoportunas y el otro por no preguntar y poner el énfasis, donde sabe hacerlo como uno de los mejores entrevistadores del país. Venezuela no necesita un intelectual o un hombre preparado en los términos que dice Poleo amerita y no es a mi juicio, Ramos Allup, quien hasta el presente solo ha sido tribuno. Muy bueno. Hay que reconocerlo. Caldera fue preparado y que clase de gobierno hizo. ¿Bueno? Igual CAP. Quizá la valoración solo toma en cuenta la referencia de estos monstruosos 19 años y no es pertinente tal comparación. De haber sido buena la 4ta, no hubiésemos llegado a la 5ta, que ha sido mil veces peor. Eso es otra cosa.

ZULIA

DANDO LA CARA Por la oposición, el Alcalde Alenis Guerrero en el Municipio Santa Rita. Entiende que solo la amplitud y la concertación, puede llevarlo a enfrentar la crisis en la que encontró una zona, abandonada durante 8 años, por los dos anteriores gobernantes locales.

Se sigue haciendo “El Willy” en el tema de la basura

NO PEGA UNA El Alcalde Willy Casanova en el problema de los servicios públicos. Grave que el nepotismo, compadrazgo y “afinidades”, reine en la escogencia de los equipos. Personas sin ninguna experiencia para lo que se les ha encargado. La basura solo la recogen por “donde pasa la reina”, Milagro Norte, 5 de Julio, etc. En la zona norte donde yo vivo tenemos más de 7 meses que no les vemos el rostro y ahora establecieron un impuesto “ilegal” ¿Para qué? MUY GRAVE Que la novia de otro gerente, hijo de la mano derecha, sea quien decide a dónde van los camiones. La malcriadez y el capricho a la orden, en un personal que desconoce lo más elemental de la gerencia pública municipal. SI ven a POLIMARACAIBO me le envían saludos. Lástima que el Mayor Salas done su prestigio en una gestión que hasta el presente, da más pena que gloria. ¿En que anda el Alcalde Casanova? Muchos creen que está viviendo en el Hotel Intercontinental. No señores. Anda con otro famoso artista “merenguero”, buscando restablecer los casinos en Maracaibo y fíjense que eso me parece excelente. Es preferible que sean legales y paguen impuestos, a que funcionen ilegalmente alimentando las mafias de los organismos de seguridad y personeros del gobierno. LAMENTO que se eliminaran las corridas de toros, sin prever el daño histórico que lo hay y el daño a personas que se alimentaban de ello. Esa clase de decisiones no le corresponde a usted señor Alcalde, por muy pana que sea de Jorge Rodríguez y del Presidente. Debió ser un referendo y vale recordar a los detractores, que jamás he apoyado ni asistido a una sola corrida de toros. Cuando fui Concejal mis entradas se las regalaba a los concejales chavistas, aunque usted no lo crea, que no se perdían una. SI usted hace un referendo para decidir yo apoyare su empeño. El Guiso del SEDEMAT pronto lo daré a conocer.

