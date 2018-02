Publicado en: Opinión

Feb 2, 2018 5:45 pm

La gravísima crisis que vive nuestro país no va a ser resuelta hasta que logremos el cambio democrático que anhelamos la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos. El gobierno degradado a dictadura hace todo lo posible para lograr un proceso electoral sin reglas claras, sin cronograma claro, sin libertades, en fin, sin condiciones. Además de que por la tozudez gubernamental temas tan importantes como el canal humanitario han salido de la discusión, la negociación en República Dominicana sólo muestra algunos avances sin que pueda lograrse un acuerdo definitivo porque simplemente el oficialismo no quiere ceder en asuntos básicos de cuya definición depende la decisión de ir o no al proceso.

Es importante que nuestra gente tenga claras las condiciones que la Unidad exige para que se dé un proceso electoral transparente. Hemos exigido la designación de un Consejo Nacional Electoral imparcial: dos rectores designados por el gobierno, dos por la oposición y el último de mutuo acuerdo. Es un asunto clave porque de esa decisión pueden lograrse una serie de condiciones de equilibrio en el manejo del ente electoral, en materia de conformación de los organismos subalternos –Oficinas Regionales Electorales, Juntas Electorales, Centros de votación–, selección, formación y acreditación de los miembros de mesa, etc.

Un tema de suma importancia es el de la fecha de las elecciones. Aunque hemos estado de acuerdo en adelantar el proceso como un mecanismo para abordar con urgencia la crisis que nos desgasta como país, hemos dicho que la convocatoria a una elección como la presidencial, debe hacerse con por lo menos 6 meses de anticipación. Ese tiempo permitiría el cumplimiento de otras condiciones como la revisión y auditoría del registro electoral, la inscripción masiva de nuevos electores, el cambio de residencia de todos los venezolanos que han tenido que salir del país, quienes sólo requerirían su cédula para este trámite y para votar, entre otros aspectos fundamentales que garanticen la transparencia del proceso.

Otro asunto medular ha sido la observación internacional. Quienes tienen secuestrado a este país se han negado a una verdadera observación internacional. Sólo han aceptado la presencia de sus amigos ideológicos, quienes han venido a validar sin ver, cuestionar, ni criticar nada. Hemos exigido la inclusión de la ONU, la Unión Europea, Unasur, Mercosur, delegaciones de diversos países, etc. La observación debe comenzar varios días antes del proceso electoral, de manera que los visitantes puedan hacer un detallado trabajo previo de auditorías.

Se suman a estos aspectos, el equilibrio en los medios de comunicación públicos y privados, el cese de la censura, de las cadenas proselitistas y, especialmente el día electoral, la regulación adecuada de puntos políticos en las inmediaciones de los centros de votación, el cese a las presiones para que un elector vote a cambio de bienes de consumo o de “bonos especiales”, la regulación del voto asistido que sólo debe darse en casos de discapacidades que impidan el voto secreto, la prohibición de tomar foto al voto, el rol del Plan República, aspectos todos de sumo valor en el marco de un proceso electoral cuya transparencia queremos rescatar.

Como ven, lo que exigimos no es nada del otro mundo. Es lo estrictamente necesario para lograr que el elector venezolano recupere la confianza en el sistema electoral y llegue a la convicción de que si vota también tendrá derecho a elegir.

La actitud del régimen ha sido negativa. No podemos decirlo de otra manera. Quizá la piedra de tranca más importante es la fecha. La estrategia de colocar, desde la ilegítima constituyente, el 30 de abril como fecha tope para la realización de las elecciones, refleja una jugada inmoral para definir un asunto que es parte esencial del proceso de negociación. Si quienes ostentan el poder no ceden en ese aspecto, es muy probable que las condiciones requeridas no puedan lograrse. Así están las cosas.