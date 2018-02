Publicado en: En la Calle

Feb 2, 2018 5:11 pm

Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, denunció que el Gobierno nacional, “implantó en Venezuela la muerte lenta de pacientes por la dejadez, falta de humanidad así como de políticas públicas en materia de salud y alimentos. Por otra parte, la gente está muriendo de hambre porque este gobierno mató los inventarios que permitían surtir los anaqueles de los supermercados”.

Nota de Prensa

Explicó que en cuanto a la Defensoría del pueblo, existen más de 300 denuncias por parte de pacientes de VIH-SIDA que no obtienen respuesta ni medicamentos necesarios para su tratamiento. “El nuevo defensor del pueblo ni siquiera se le ha movido el corazón para dar respuesta a esta situación. Hay una indolencia total hacia la salud del pueblo venezolano”.

El jurista aseguró que la situación en el país, “es crítica” en el caso de los pacientes venezolanos con enfermedades crónicas, así como de los neonatos que llegan al mundo de forma prematura, por lo que consideró una “burla” seguir adelante con la mesa de diálogo en República Dominicana entre gobierno y oposición, “mientras hay niños y ancianos muriendo en los hospitales por falta de lo más esencial para garantizarles la vida”.

Agregó que quienes hasta ahora se han reunido de lado y lado en el vecino país caribeño han venido trabajando, “pero siempre sin llegar a algún acuerdo. Estos señores no tienen sensibilidad ya que ninguno se pasea por los hospitales públicos y en especial, por el sistema de diálisis donde existen unos 16.500 pacientes de escasos recursos impedidos de ser atendidos y corren el riesgo de morir lentamente porque el equipamiento necesario no funciona en la mayoría de los casos. A la Mesa de diálogo no le importa la vida”.

Precisó que luego de hacer un recorrido por los principales hospitales de la ciudad capital, pudo constatar, a través del personal de esos centros de salud que, “no hay medicamentos, ni alimentos y mucho menos servicios, lo que coloca a la población en una orfandad en materia de Derechos Humanos por carecer del derecho a la salud”.

“Presidente, la gente está muriendo y usted parece no entender que la vida es un derecho fundamental humano y que por ley está obligado a proteger a quienes así lo requieran ¿Hasta cuándo tanta mortandad? ¿Hay que esperar que ocurra un genocidio total para que puedan actuar?”, se preguntó.

Rechazo a detención de Aristeguieta Gramcko

Rafael Narváez rechazó categóricamente la “detención arbitraria” en horas de la madrugada de este viernes de Enrique Aristeguieta Gramcko por parte del Sebin y solicitó su inmediata libertad por ser una persona mayor de setenta años por lo que no aplican este tipo de acciones al ser contrarias a las leyes vigentes.

“El Sebin está por encima del Ministerio Público y de la Defensoría del pueblo, por encima del Poder judicial y en su actuación está por encima del Tribunal Supremo de Justicia y hasta por encima de Dios, por lo que se ha convertido en una copia de lo que fue la Seguridad Nacional en la época de Marcos Pérez Jiménez”, enfatizó.

Anunció que en las próximas horas acudirá ante la oficina del Fiscal designado Tarek William Saab para solicitar la libertad inmediata de Aristeguieta Gramcko. “El fiscal debe retornar a su lucha a favor de los derechos del ciudadano como lo hacía hace años, sin disciplina partidista”.