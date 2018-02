Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 3, 2018 4:15 pm

Tras la decisión ilegal que tomase el Consejo Nacional Electoral (CNE) de eliminar la posibilidad de reparo para la validación del partido Primero Justicia este 03 y 04 de febrero en todo el país, justicieros zulianos se concentraron en el parque La Marina de Maracaibo, punto principal en el que este fin de semana se llevaría a cabo el proceso, para rechazar la acción arbitraria.

Nota de prensa

En el sitio, Julio Montoya, diputado al parlatino por la tolda aurinegra, junto a Rafael Ramírez, Avilio Troconiz, diputados a la Asamblea Nacional (AN), y demás dirigentes, ratificó que sin partidos políticos no hay democracia y por tal razón, “en Venezuela se está aplicando una actitud típica de la dictadura que es la eliminación de los partidos”. Aseguró que “si estos dictadores creen que por una decisión burocrática van a eliminar a esta familia están profundamente equivocados”.

El diputado enfatizó que “el Gobierno tomó la decisión extraña de cancelar a PJ respaldado por un poder electoral írrito que viola la constitución y además sus propios reglamentos”. “Con esta medida no se está cancelando al partido sino a la democracia y la posibilidad de que Venezuela encuentre una ruta de progreso y libertad en este momento tan crítico; en el que miles de venezolanos están huyendo del país y otros miles muriendo de hambre y por falta de medicinas”.

Montoya afirmó que para los justicieros hoy arranca un nuevo método de lucha y que seguirán de pie “exigiendo elecciones libres y transparentes”. “Hoy más que nunca se ratifican decisiones como la de Juan Pablo Guanipa al no hacernos parte de una dictadura. Si el precio que está pagando PJ por mantener su firme convicción de que no aceptaremos resultados de diálogo, ni conclusiones de ninguna reunión en la que no se obtengan resultados favorables al pueblo Venezolano, seguiremos reclamando los cambios profundos que necesita este país”.

“Le decimos a todos los justicieros, que PJ Zulia continúa en rebeldía militante y seguirá en la calle organizando al pueblo para salir definitivamente de Nicolás Maduro que es la pesadilla de todos los venezolanos. Seguiremos denunciando esta dictadura en cada rincón del mundo. El progreso del país pasa por unas elecciones libres, con condiciones transparentes, observación internacional, una ruta humanitaria y la libertad de los presos políticos” puntualizó.