Feb 3, 2018 5:52 pm

La actriz Penélope Cruz reivindicó este sábado a su paso por la alfombra roja de los Premios Goya que cuando las mujeres “piden igualdad, es igualdad” y que “entre todos” se puede conseguir que las “cosas cambien”.

“El machismo afecta a todas las industrias. Aunque no haya vivido algo muy gordo que haya marcado mi vida sí que hay cosas pequeñitas, creo que cualquier mujer con mi edad y habiendo vivido lo que he vivido te mentiría si dijera que no ha vivido cosas así (…) Cuando las mujeres pedimos igualdad es igualdad. Entre todos podemos conseguir que las cosas cambien”, dijo Cruz.

La artista, nominada en la 32º edición de los Premios Goya por la película “Loving Pablo”, donde interpreta el papel de la periodista Virgina Vallejo, indicó que el machismo “está a la orden del día” y que se ve en “cosas muy sutiles” que “van minando”.

“Eso es en general y a nivel mundial. Está bien que se hable de ello porque cuando son cosas tan sutiles es una energía que se va quedando ahí. Nadie puede reprocharle a alguien por qué no me contaste esto antes. Esas personas se ve sin recursos y con miedo a hablar y eso es lo que está pasando”, añadió.

Cruz se sorprendió después de que un periodista le recordara que hace 26 años llegó por primera vez a esta ceremonia tras ser nominada en 1993 por su interpretación en la película “Jamón Jamón” de Bigas Luna.

“Aquella vez ya me parecía increíble poder estar en la gala. Y ese recuerdo siempre se activa, porque es la misma sensación de ilusión, de nervios, es el día en el que se celebra nuestro cine”, recordó.

Respecto a la película por la que ha sido nominada a esta edición, “Loving Pablo”, de Fernando León de Aranoa, la actriz madrileña confesó que fue un trabajo al que le tenía “mucho respeto” porque no “había trabajado mucho” junto a su pareja, el actor Javier Bardem.

Pero también fue un trabajo “duro” porque tuvieron que grabar en “sitios muy desagradables y muy dolorosos” y porque se tuvo que rodar con acento colombiano y luego “pasarlo al inglés”.

“No lo recuerdo como algo traumático, sino como una aventura muy bonita, donde tuvimos que trabajar mucho porque era una película para rodar en tres meses y se rodó en dos”, añadió.

Respecto a su papel de Donatella Versace en uno de los capítulos de la serie “American Crime Story”, Cruz dijo que la hermana del fallecido diseñador -de cuya marca iba vestida- es “alguien muy especial” para ella.

“Ella es un amor conmigo y he puesto todo mi amor cuando la he interpretado, y todo lo que siento por ella lo he puesto ahí”, aseguró. EFE