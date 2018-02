Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 3, 2018 7:07 am

El pasado martes un grupo tomó la iniciativa en La Zorra. Insopesca se presentó con promesas que incumplieron.

Por Luis López / La Verdad de Vargas

Desde noviembre adquirir aceite diésel para el motor de las embarcaciones ha sido una odisea. La última dotación la hizo Insopesca con precios solidarios. En los 23 muelles se distribuían a granel, pero Pdvsa dejó de abastecerlos, por lo que el litro actualmente se adquiere bachaqueado sobre el millón 400 mil bolívares.

Pescadores señalan que en los próximos días habrán acciones de protesta, como la paralización de las labores. “Todos los muelles se van a parar y es responsabilidad de las autoridades que abandonaron al pescador”, expresa un vocero del consejo de pescadores de Arrecife, quien solicita no ser identificado.

En el muelle de Macuto, William Alonso, manifiesta que no existen para las autoridades. “El alcalde pasó por este muelle ofreciendo villas y castillos, pero ya se olvidó del gremio”.

Insiste en que las embarcaciones están varadas no solo por falta de motores, sino por aceite que hoy tiene un precio especulativo. “Lo que ingresa por el pescado no es suficiente para cubrir los costos del trabajo. Salimos a la jornada a todo riesgo. Ahora hay muchos que evitan hacerlo para no quedarse varados en la mar”, dice Wilmer Alexander Báez.

En la bahía Caraballeda el malestar es generalizado. “Estamos varados y hay poca producción. Insopesca nos exige que la incrementemos pero no hay apoyo”, comenta Jimmy Rangel, trabajador del lugar.