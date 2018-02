Publicado en: Curiosidades, Titulares

El sexo es una de las cosas más placenteras en la vida, y aunque no todas las personas lo hacen de la misma manera, la mezcla de emociones que experimentamos durante el acto nos hace creer que tocamos el cielo con la punta de los dedos.

Hay mujeres que son más tiernas y sutiles en la intimidad, y hay a quien le fascina el sexo salvaje. Lo importante es disfrutar y gozar de nuestra sexualidad con el hombre adecuado, sí, ese que se preocupa por nuestro placer y le encanta hacernos llegar al clímax.

¿Quieres saber si haces el amor con el hombre correcto? A continuación te comparto las señales:



1. Tu imaginación te excita

El nivel de excitación aumenta en los días en los que estás ovulando, por ello no puedes dejar de tener pensamientos sexuales. Es más, durante esos días, tus fantasías no tienen límites. Deseas que él tenga el detalle de tocar a la puerta, que te desnude y te haga todo lo que has imaginado.

Cuando estás con el hombre indicado, no puedes sacarlo de tu mente, quieres que él te haga el amor por la mañana, pero también que te dedique dos o tres horas por la noche.

2. Te seduce con las palabras

A nadie nos molesta que nuestra pareja nos haga sentir lindas. Si el es el hombre correcto te endulzara el oído con frases tiernas y, a la vez, provocativas. Mientras tanto tú respondes a los halagos y usas la lencería más sexy que tienes.

Cuando en verdad tienen una conexión ya no te importa si las luces están apagadas o encendidas. Él te da tanta seguridad que tus complejos pasan a segundo plano.

3. Sus caricias te enloquecen

Cuando tienes relaciones sexuales con el hombre correcto, le pides que haga y deshaga contigo y no te avergüenzas, incluso hasta lo diriges para que te haga alcanzar el clímax.

4. Te dejas llevar por la pasión

El sexo que tienes con él es tan fascinante que los gritos y gemidos sexuales son parte del espectáculo. Los sonidos que emites durante una relación sexual elevan la autoestima de cualquier hombre.

Cuando ellos escuchan a una mujer suspirar, gemir y gritar de pasión les provoca placer, aumenta su libido y tú tendrás un orgasmo asegurado.

5. Te emociona probar cosas nuevas

Es muy importante que la relación no se vuelva rutinaria. Si se atreven a probar cosas nuevas y a descubrir juntos nuevas actividades que los hagan sentir placer es porque su conexión sexual está en la cima.

Además, el hombre adecuado se esforzará por cumplir tus fantasías sexuales. La confianza que han creado como pareja los hará sentir sexualmente invencibles.



6. Los orgasmos son perfectos

Esto es obvio, ¿verdad? Si te hace vibrar, ambos salen ganando.

Lo más importante es que estés feliz. Cuando te das cuenta de que estar bajo las sábanas con él te hace sentir sensual es porque es el indicado.

