Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 4, 2018 3:09 pm

Los trabajadores de Complejo Siderúrgico Nacional , reclaman lo estipulado en el contrato colectivo porque chavistas y no chavistas se están muriendo de hambre.

Trabajadores de Complejo Siderúrgico Nacional se declararon en conflicto y solo trabajaran medio tiempo a partir de hoy 4 de febrero, ante la incapacidad y falta de respuesta de la empresa sobre la deuda laboral que mantiene la empresa con los trabajadores.

Alejandro Alvarez, de la dirigencia sindical de la empresa informó que los trabajadores no están recibiendo el almuerzo, como está estipulado en el contrato colectivo y exigen que los autobuses, estén listos a las doce del mediodía para que los trabajadores regresen a sus casas.

Esta situación se mantendrá hasta que no se resuelva el problema del almuerzo de los trabajadores, porque los trabajadores y sus familias están pasando hambre, y la empresa demuestra una apatía total.

Los trabajadores alegan que no están ganando ni para comer debidamente, porque la empresa no está cumpliendo lo que está implícito en la Ley del Trabajo, donde los trabajadores reciban un salario digno, que no le permite a el ni a su familia estar bien alimentado.

“Los sueldos actuales no alcanzan para comer, y de paso la empresa incumple al no facilitar a los trabajadores el almuerzo tal y como está estipulado en la contratación colectiva”, dijo Alvarez.

Como la empresa no termina de cumplir con toda una serie de reclamos que vienen haciendo, se han declarado en conflicto trabajando solo medio tiempo, porque la cesta ticket apenas alcanza para dos comidas.

Los trabajadores han decidido trabajar solo cinco horas, y que no se trata de ser opositor o chavista, porque el pueblo chavista o no, se esta muriendo de hambre.

Nota de prensa.