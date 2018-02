Publicado en: Destacados, Nacionales

En el 2016, tras la victoria electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias, Venezuela contaba con 62 partidos políticos y el Consejo Nacional Electoral comenzó un férreo control de validación de estas organizaciones que ha desencadenado, dos años más tarde, en la aniquilación de casi todos los que se presentaban como bandera de la oposición. Así lo reseña ntn24.com

Sólo en 2017, 15 partidos no pudieron cumplir el proceso de renovación exigido por el CNE en un estrecho lapso y en medio del descrédito de la opinión pública hacia los procesos electorales como una salida a la grave crisis que vive el país.

Según el periodista experto en procesos electorales, Eugenio Martínez, es la rectora Tania D’Amelio, quien ha encabezado la depuración de los partidos.

Sin la presencia de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, de quien se especula está en delicado estado de salud, D’Amelio ha asumido el roll mediático para hacer los anuncios en materia electoral.

En días pasados, la rectora anunció las toldas políticas que obtuvieron el mínimo de las firmas podían terminar el proceso, debido al artículo 7 de las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones, divididos en dos grupos.

En este sentido, del 17 al 18 de junio de 2017, ocho partidos realizaron lo que la revolución llama “el proceso de subsanación”, con la participación de los siguientes partidos: Por la Democracia Social (Podemos), Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Movimiento Político Alianza para el Cambio (Mpapc), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Solidaridad Independiente (SI), Movimiento de Integridad Nacional (MIN-Unidad), Bandera Roja (BR) y por ultimo Redes de Respuestas de Cambios Comunitarios (Redes).

A la semana siguiente, los días 24 y 25 de junio, acudió el segundo grupo: Movimiento al Socialismo (MAS), Patria para Todos (PPT), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Unidad Democrática Renovadora (Unidad DR), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y Unidad Popular Venezolana (UPV).

Los partidos cumplieron el proceso de renovación y de 59 organizaciones políticas el CNE aprobó 22, de inclinación oficialista.

Para febrero de 2018, a pocos meses de una elección presidencial, Venezuela tiene seis partidos menos respecto al 2017, debido a la petición de la Constituyente de renovar la plantilla, luego que algunas organizaciones declinaran participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores alegando el ventajismo del Gobierno.

De los 17 partidos que aprobó el CNE para los comicios presidenciales, solo tres corresponden a la oposición (Acción Democrática, Copei y Nuvipa) 13, apoya al presidente Nicolás Maduro, quien se postuló para la reelección. Por último, se encuentra la tolda política Unidad Popular 89, organización que se ha mostrado en contra del Ejecutivo, sin embargo dice que sigue el legado del fallecido Hugo Chávez.

La Mesa de la Unidad Democrática y Voluntad Popular quedaron eliminados de la tarjeta electoral, debido a que el Gobierno los inhabilitó como organización al no participar en las elecciones regionales. Aunado a ello, el CNE no permitió que Primero Justicia cumpliera con el proceso de renovación al no obtener las firmas requeridas.

El sábado el presidente de Venezuela pidió al Poder Electoral y a la oficialista Asamblea Constituyente anunciar “a más tardar” el próximo lunes la fecha de las elecciones presidenciales.

En enero de 2016 en Venezuela existían 62 partidos políticos nacionales. En dos años, entre las decisiones del TSJ, ANC y CNE la cifra disminuyó a 17 (12 de ellos siempre han hecho vida en el GPP) #enNúmeros — Eugenio G. Martínez (@puzkas) 3 de febrero de 2018

La renovación de partidos que se ordenó en 2016 terminó durando (con 5 diferimientos) un año y 3 meses. En esta oportunidad en menos de dos meses CNE, TSJ y ANC cancelaron 4 partidos: PJ, VP, Puente y MUD (el mas votado de la historia electoral vzla) — Eugenio G. Martínez (@puzkas) 3 de febrero de 2018