Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 4, 2018 7:22 am

Dos víctimas de la crisis hospitalaria y la falta de insumos médicos en el país. Marlon González tenía 22 años y murió el viernes en horas del mediodía y Aura Fernández, de 73 años, a las 6.00 de la mañana de este sábado. Así lo reseña laverdad.com

Desde hace dos semanas que comenzó la crisis por la falta de filtros, que también llaman dializadores, la vida de los pacientes renales pende de un hilo. Poder conectarse a una máquina y que les eliminen las toxinas que les envenenan el cuerpo es como el oxígeno, lo necesitan para poder vivir.

Ambos eran pacientes del Hospital Adolfo Pons, y el hijo de Aura, Andrés Briceño, destaca que a su madre siempre la trataron bien durante los tres años y medio que fue paciente renal. “Pero desde el martes la situación cambió porque me estaban esperando a mí para ir a buscar el dialisador para mi mamá. A ella le tocaba de 2.00 pm a 6.00 pm y solo pudo estar desde las 4.00 pm hasta las 6.00 pm. Allí comenzaron los problemas”.

El jueves ya no había insumos en ninguno de los centros de diálisis y le tocó a Andrés correr con su madre por cuatro centros de salud privados y por los públicos. No logró que la atendieran, no habían máquinas, ni insumos, “no había nada en ninguna parte”.

El viernes ya su mamá se estaba ahogando y no resistió. Le falló el corazón y le dio un infarto. Había acumulado mucho líquido.