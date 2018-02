Publicado en: Destacados, Nacionales

Feb 4, 2018 12:30 pm

Enrique Aristeguieta Gramcko declaró que pudo salir en libertad porque la Fiscal del Ministerio Público que lo visitó en el Sebin se negó a imputarle los cargos de “instigación al odio”.

LaPatilla.com

“Al final de la tarde fui llevado a las sedes de los tribunales y me hicieron un interrogatorio breve. La fiscal del Ministerio Público me leyó un escrito que decía que ese expediente no comprobaba nada y que ella se abstenía de culparme de algo”, reveló Gramcko.

Ley del Odio: La nueva excusa para callar la disidencia

El octogenario afirmó que según el funcionario de más jerarquía del Sebin le dijo que sería juzgado por instigación al odio, por medio de la ley del odio aprobada por la constituyente cubana.

“No sabía en que calidad estaba siendo procesado. No sabía si estaba en calidad de imputado o de testigo. El comisario de más alto rango me dijo que estaba siendo procesado por instigación al odio”, reveló.

También aclaró que según su criterio “esa ley es un disparate” y que se realizó “porque unos cuantos del gobierno pretenden cambiar la Constitución para seguir en el poder”.

“La ley contra el odio es un disparate. Primero porque la emitió una Constituyente que no es tal, y luego porque deja a criterio de quien quiera interpretarla si se cometió el delito. Lo que buscan es sembrar temor”, aseveró Gramcko.

“La liberación de Venezuela está cerca”

Por otra parte, aseguró que la liberación de Venezuela está cerca y que muchos de los funcionarios que lo detuvieron desean vivir en un país mejor “liberado de este yugo”.

“Les quiero revelar que mientras estuve en El Helicoide palpé lo que sienten en su corazón algunos funcionarios policiales y judiciales, que rechazan estas prácticas totalitarias. Ellos también quieren un cambio, desean ser liberados de este yugo junto a sus familiares, que sufren las mismas penurias que todos nosotros. Me atrevo a decir que hasta muchos altos funcionarios del régimen preferirían otro tipo de vida”, dijo.

El militante de Soy Venezuela también aseguró que siempre estará junto con Venezuela para seguir luchando a favor de la democracia “extinta” en el país.

“A mis 84 años no tengo ambiciones personales, me siento satisfecho y realizado con la vida que he tenido. No busco cargos, ni reconocimientos, pero confieso que me gustaría, antes de partir, poder contribuir a dejar una Venezuela libre y encaminada hacia la democracia y el desarrollo”, expresó.

Gómez, Pérez Jiménez y Maduro: La historia se repite

Además, comparó los gobiernos de Gómez y de Pérez Jiménez con el actual gobierno, ya que para él, los tres regímenes son calificados como una “dictadura”.

“A Gómez se le temía, al igual que a pedro estrada y a Pérez Jiménez, pero a este régimen vino a sembrar el odio, por eso yo me preguntó: me juzgan a mi, ¿pero cuantos funcionarios del gobierno instan al odio todos los días?”, cuestionó el doctor.

Cabe destacar que Gramcko fue detenido en horas de la madrugada del pasado viernes sin una orden judicial por funcionarios del Sebin.

Su hija, María Alejandra Aristeguieta Álvarez reveló que a su padre lo querían imputar por haber organizado una huelga de hambre en 1958, así lo publicó port medio de su perfil de Facebook.

“A mi papá lo querían imputar por ‘haber organizado una huelga general en enero de 1958`. No es chiste, es lo que decía su acta, porque así de irresponsables pueden llegar a ser los bárbaros que nos gobiernan”, escribió Aristeguieta Álvarez.

Es importante recalcar que Enrique Aristeguieta Gramcko, es el último sobreviviente de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Actualmente es el líder de la organización política Gana.