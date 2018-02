Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 4, 2018 8:10 am

El político Gerardo Blyde declaró que hay que participar en elecciones presidenciales solamente si hay condiciones, lo cual según su criterio, no están dadas porque hay persecución política, inhabilitados y un árbitro que es “la misma cosa que el gobierno”.

“Para estas elecciones no tienen un árbitro imparcial, porque el arbitro es la misma cosa que el gobierno, y por el lado de la oposición hay un problema serio de unidad. Hay que entender que din unidad no vamos a lograr absolutamente nada, algunos quieren participar bajo cualquier condición, y esto es muy grave. Hay que participar solo si hay condiciones”, afirmó el exalcalde de Baruta en el programa “Diálogo Con…” transmitido por el canal de noticias Televen.

Además, aseveró que los candidatos que desean lanzarse a las presidenciales por parte de la oposición se tienen que replantear el participar a unas presidenciales sin condiciones “porque la posibilidad de ganar son muy pocas si no se entiende que no puede haber elecciones” con el panorama actual que vive Venezuela.

¿Hay o no hay acuerdo en el diálogo?

Del mismo modo, aclaró que “lo que se firmó en el diálogo fue una minuta de lo que hasta ahora se ha hablado, pero ya se ha dicho en reiteradas oportunidades que no se ha firmado ningún acuerdo. Eso hay que entenderlo y lo han dicho muchos líderes que están en el diálogo”.

También exclamó que “las negociaciones tienen que darse para llegar a un acuerdo y evitar más muertes” y que lo importante no es que digan lo que se está dialogando, sino que dejen claro los acuerdos a los que se llegan.

En las negociaciones no se dice todo lo que se está dialogando, pero yo espero que cuando se llegue a un acuerdo si se lo digan a todos los venezolanos. Eso es muy necesario entenderlo porque así se lleva a cabo un diálogo.

El político explicó que aunque no tiene “muchas esperanzas en un diálogo porque el gobierno no quiere ceder”, si espera que se llegue a un acuerdo “que traiga soluciones para los venezolanos”.

El éxodo venezolano: “Un problema grave”

Blyde indicó que el éxodo venezolano se está convirtiendo en un problema grave para otros países porque siempre hemos sido un país receptor y ahora son los venezolanos los que emigran en búsqueda de un país que le ofrezca un futuro mejor.

“Nos hemos convertido en un problema serio para algunos países. Siempre hemos sido un país receptor y ahora la tortilla se voltea. Hay muchas personas recién graduadas y venezolanos en general que se van del país porque Venezuela no les brinda el futuro que merecen”, dijo.

No a la reelección indefinida

Por otra parte, explicó que no se volvió a postular a la alcaldía de Baruta porque fue un “duro opositor” a la reelección indefinida que aprobó el presidente difunto Hugo Chávez Frías.

“La gente que se amarra a los cargos le hace daño al país, los cargos no son de las personas sino de los electores, el que no entienda que no somos aves de paso se creen con el tiempo que son el cargo. Eso fue lo que privó mi decisión a no volver a lanzarme”, declaró el exalcalde.