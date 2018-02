Publicado en: Opinión

Feb 4, 2018 7:36 am

Cuando se hace una revisión de las dictaduras, regímenes totalitarios, gobiernos comunistas y todo tipo de tiranía en la historia, nos damos cuenta de que acaparar el poder, imponer sus ideas, castigar la disidencia y violar las leyes a conveniencia de los tiranos, son hechos comunes en todas, ninguna hasta ahora además incorpora el abuso de poder para asociarse en las redes delictivas más dañinas y terroristas del peor mal que azota a la humanidad: El tráfico de Drogas.

Venezuela, de manos de su tutor del Mal, el gobierno de Cuba, se ganan universalmente el premio al más criminal gobierno cuyo eje y centro es el Narcotráfico.

Sin ningún pudor, sus jerarcas, herederos del más nefasto ideólogo de esta locura, resentidos y ambiciosos en extremo no están dispuestos a soltar esta hegemonía demoníaca por ninguna vía. Son variados los disfraces que asoman para distraer al mundo pues saben que los miran y cuestionan y hoy en día es difícil engañar a todos todo el tiempo. Desde el disfraz de demócratas con llamados a elecciones hasta disfraces de Caperucita roja en diálogos falsos para marear a muchos. A demasiados diría yo. El destino de un país otrora en crecimiento, con las mayores riquezas minerales del planeta y una riqueza de talento humano del 60% de jóvenes no puede ser el de ser narcotraficantes y ver morir a nuestros niños y ancianos de hambre, desnutrición y falta de medicinas. Me niego a aceptarlo. Es el peor de los terrorismos, asesinar a mansalva con y sin armas y seguir impunes.

En Venezuela ,tristemente se han inventado las más terribles fechorías del terror, somos portaestandarte de las peores noticias en el mundo y eso no nos enorgullece a quienes amamos a nuestra patria.

Es así como el terrorismo de estado, del hambre, de la violación de los derechos humanos, de la tortura y muerte se ha apoderado del país más rico de Suramérica.

El pasado miércoles, el Jefe y Comandante de las Fuerzas Militares Colombianas, el General Alberto Mejías, afirmó categóricamente que los líderes de la guerrilla, (Ejército de Liberación Nacional, ELN), están en territorio venezolano, auspiciados y muy bien protegidos por el narcoregimen de Maduro. Este grupo irregular, levantado en armas desde el 1964, fue el segundo grupo guerrillero colombiano después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una vez que las FARC se desmilitarizan, queda el ELN en control de más de 180 mil hectáreas de cultivos de coca para abastecer más del 70 % del mercado mundial de drogas.

Estas declaraciones vienen a confirmar las denuncias que viene haciendo la comunidad internacional respecto al narcoregimen de Nicolás Maduro, con apoyo de la cúpula militar (Cartel de los Soles) comandados por Diosdado Cabello y su hermano José David Cabello. La concertación del alto mando militar con los Cabello se constituye en la alianza perfecta al tener el control cívico-militar absoluto de los puertos y aeropuertos del país. El tráfico de drogas le aportan al gobierno criminal de Maduro no solo grandes dividendos sino también, el control armado de la sociedad al margen de cualquier garantía constitucional y por supuesto, de cualquier derecho humano.

Pero el Cartel de los Soles no es el único que opera libremente desde Venezuela. También está el Cartel de Los Flores, comandado por la Primera “Dama” de la República, Cilia Flores, cuyos sobrinos fueron detenidos en el año 2015, por la DEA en Haití y llevados a los EEUU donde fueron sentenciados a 18 años por estar vinculados al tráfico internacional de las drogas. Desde esa escandalosa detención y hasta hoy, las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas, no han emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la detención y mucho menos de cómo se permitió la salida de la droga por la Rampa Presidencial (Rampa 4) ubicado en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, fuertemente custodiado por la Guardia. Muy por el contrario, el arrastrado lamebotas de los Castro, Ministro de la Defensa aparece solamente para rechazar la sugerente declaración de Rex Tillerson, secretario de estado de los Estados Unidos de América, en la que asoma la posibilidad de que militares terminarían con la tiranía vigente.

No hay duda alguna que el Gobierno Venezolano, desacreditado por la comunidad nacional e internacional, fortalece y protege a estos grupos armados para sostenerse en el poder a cualquier precio. Al autoritarismo y el narcotráfico del gobierno se le suma el terrorismo de estado ejecutado por los Colectivos y estos grupos irregulares con amplia experiencia en el asesinato y secuestro de civiles para el logro de sus objetivos.

Ellos mismos como dirigentes son un colectivo -el colectivo de Miraflores- sangriento pues protagonizan delitos como el acontecido hace hoy 6 años cuando por negligencia gerencial se derramaron más de 200 mil barriles de petróleo al río Guarapiche en el Complejo Jusepín en el estado Monagas. Los gerentes nacionales y regionales ocupados en rendirle pleitesía al comandante en las celebraciones del 4 de febrero justificaron y taparon el desastre ambiental y de salud que género PDVSA en el agua que surte a las ciudad de Maturín. Estos cómplices de ayer hoy son perseguidos por el mismo colectivo de la cúpula y apresaron al bufón de Eulogio Del Pino quien era su mampara del momento quien negó el peligro y tomó falsamente agua del río contaminado. Acciones terroristas continuadas cómo lo que siguió dos días después en un atentado contra mi vida , acción comandada por sicarios del Capo Cabello en la que murió un escolta de mi equipo padre de tres hijos y un delincuente.

Disimulaban antes los crímenes pero, ahora son descarados como se evidenció en el asesinato de Óscar Pérez y su equipo, sin mediación ni procedimientos.

La peor desgracia que ha podido sufrir mi patria no es la de las epidemias, los terremotos, ni siquiera las férreas dictaduras de Gómez o Pérez Jiménez sino la Revolución Comunista Venezolana que llevó a la ruina al país y destrozó la moral y el espíritu de millones de venezolanos que desesperados por sobrevivir aceptan las más duras e infamantes condiciones, incluyendo el reclutamiento de nuestros jóvenes más vulnerables para engrosar las células terroristas del ELN y otros grupos del medio oriente. Prueba de estos reclutamientos lo vemos en los recientes ataques terroristas ocurridos en Barranquilla contra a la Policía colombiana, en los que la Fiscalía colombiana determinó la participación de dos venezolanos. Importamos y exportamos asesinos ya que también en nuestras ultrajadas Fuerzas Armadas comandan los cubanos y nos gobiernan gracias al colectivo traidor cuyos jefes están en Miraflores

La situación actual de Venezuela es muy compleja. El gobierno está cada vez más aislado de la comunidad internacional y dentro del territorio es rechazado por la inmensa mayoría aunque las trampas y el abuso de poder no permitan que ese rechazo se manifieste en las urnas. Seguros como están que después que caiga el régimen a sus privilegiados cabecillas lo mejor que les espera es la cadena perpetua no tienen más remedio que jugarse a Rosalinda y echar el resto. Tomando conciencia de esta realidad anunciada y recalcada por voceros del partido de gobierno afirman que no salen del gobierno ni con votos ni con balas, tenemos que actuar.

Gracias a Dios la comunidad internacional ya ha tomado conciencia y acciones reales para salvarnos del peligro que supone el Narcoreégimen Venezolano para la seguridad del mundo.

Solo en esta semana el reino Unido decreto que activará la sanción aprobada en 2017 por la Unión Europea a quienes negocien elementos que contribuyan a le represión del pueblo de Venezuela y se retiraron de la mesa de diálogo los refrendarios y veedores por la oposición, representantes de Chile y México.

Las cartas están sobre la mesa, ya no hay trucos posibles. Es la hora de acabar con este gobierno criminal. Dios proteja a mis compatriotas porque esta pelea está llegando a la batalla final.

Seguro del irreversible fin de la Revolución, apoyados por quienes saben a ciencia cierta que este colectivo es un verdadero peligro para la región, sigo desde mi particular cárcel del exilio, dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño

@josegbricenot