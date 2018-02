Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 4, 2018 9:04 am

El 4 de febrero de 1992 un grupo de militares, comandado por el fallecido presidente Hugo Chávez Fríaz, dieron un golpe de estado fallido que lo único que dejó fue más de 200 muertos, la cárcel para todos ellos y la certeza de que Venezuela ya no sería igual.

LaPatilla.com / DM

Aunque para el actual gobierno venezolano es un día “patriótico, revolucionario” y hasta lo calificado como “el Día de la Dignidad Nacional”, a La Patilla solo le viene a la mente todos los muertos y la frustración de muchos venezolanos, por el capricho de algunos.

A las 3:51 am el presidente en esa entonces, Carlos Andrés Pérez le dio un mensaje a los ciudadanos anunciando que los rebeldes estaban controlados y que el golpe de estado fracasó.

También declaró el jefe de los sublevados, Chávez Frías, para decir que “los objetivos no fueron logrados”, frase que con el pasar del tiempo se hizo famosa.

Las causas del golpe

Después del auge económico, político y social que había vivido en los años 70, Venezuela cayó en una gestión económica que causó descontento en los soldados de la Fuerza Armada, en particular del Ejército y la Guardia Nacional. También influyó que las políticas neoliberales implementadas en el país, según los militares, produjo “un inmenso atraso en la población”.

Es decir, que como en todo golpe de estado, en realidad nunca importa el bienestar y la vida de la gente, solo el ególatra pensamiento del militar venezolano que vela por sus intereses sin importarle a la promesa que hicieron de defender a los ciudadanos de su nación.

Las fotos: Prueba de la masacre que patrocinó Chávez

Tanquetas, armas, muertos y militares inundaron las calles del país esa madrugada en que cambió la historia de Venezuela y conllevó un nuevo rumbo político, económico y social.

10 batallones del Ejército, comandados por 5 tenientes coroneles y seguidos por 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos y 2056 soldados fueron los que acompañaron a Chávez a sublevarse en contra del gobierno contra el resto de la Fuerza Armada y el Cicpc, en esta entonces denominado como Disip.

Así lo reseñó la prensa, la que nunca miente

“Pasan de 200 los muertos por el frustrado golpe militar”, “muere niña mientras dormía por una bala fría disparada por los golpistas”, “se rindió el jefe de los golpistas”… fueron algunos de los titulares que reinaron en la prensa venezolana, esa prensa que no estaba regida por algún color o tolda política.

La enseñanza: No hay golpes buenos ni malos

Esta fecha, como ya se indicó, fue la debacle de la historia republicana venezolana, porque a pesar de tantos caudillos que tuvo en un pasado Venezuela, nunca se llegó entender esa frase de “el militar al cuartel” y seguimos empeñados en ver al soldado como un “mesías”, sin entender que Venezuela no será mejor si no se empieza a comprender que nuestro futuro no puede estar regido por otra cosa que no sea vivir en una democracia.

Es necesario, para poder avanzar como sociedad, que a pesar que el gobierno quiere truncar la historia y decir que el golpe de estado del 4 de febrero fue bueno, y que el golpe de estado de 2013 fue malo, no hay golpe de estado que sea favorable para una sociedad, o por lo menos no si queremos vivir en una democracia.