Feb 4, 2018 10:59 am

La Asociación de vecinos de la urbanización Prados del Este, Asopraes, denunció por medio de las redes sociales que la comunidad se encuentra “con postes apagados, tanquillas y tubos llenos de tierra, cables envejecidos y conexiones frágiles que causan explosiones frecuentes y peligrosas”.

Dados estos factores que afectan a los habitantes, la asociación cuestionó el trabajo de Corpoelec y pidió solución inmediata antes que el problema pase a mayores.

“La falta de mantenimiento de CORPOELEC ocasiona postes apagados, tanquillas y tubos llenos de tierra, cables envejecidos y conexiones frágiles que causan explosiones frecuentes y peligrosas. ¿Acaso Corpoelec espera que hayan muertos para revisar y corregir la situación?”, escribieron vía Twitter.

A su vez, también manifestaron el mal servicio de la empresa gubernamental encargada del sector eléctrico de Venezuela, ya que todos los días se va la luz en la mencionada urbanización.

“No es posible que todos los días haya problemas de electricidad en Prados del Este y la red completa no es revisada por CORPOELEC. Sin mantenimiento tanquillas y casetas, cableado, conexiones, etc. Es urgente que la empresa preste el servicio que legalmente le corresponde”, manifestaron.

