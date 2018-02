Publicado en: Opinión

En mi columna del jueves pasado, comenté que a mi juicio, Rafael Poleo estaba muy desfasado de la realidad política venezolana. Creo que me quede corto. Desconoce muchas realidades del nuevo orden mundial y de los cambios que ha sufrido la geopolítica. Quizá hasta estemos presenciando un “renacimiento” o “relanzamiento” de viejas políticas, hoy edulcoradas y hasta justificadas, sobre todos después del fatídico 11 de septiembre. Poleo, a lo mejor si lo sabe (quiero creer yo) y por otras razones dijo lo que dijo. Capítulo cerrado.

Muchos políticos se quedaron en el pasado. La tecnología y la música, nos ayuda a entender un poco esas realidades inminentes. No tener un número de celular hoy día, es prácticamente no existir. Por lo menos, caminar sin brazos y hasta sin piernas. Desconocer que el “reguetón”, como género (si a eso se le puede llamar género) desplazó a la salsa, el merengue, etc; es negarse a reconocer como el proceso de socialización es afectado por otros descubrimientos o manifestaciones. Las redes desplazaron la tradicionalidad de la comunicación. Sin embargo, aún hay quienes creen que el impreso es superior. No es esa mi discusión, aunque me distraiga.

Desde que Donald Trump llegó al poder, muchas cosas cambiaron y otras pueden regresar. Para muchos, en especial de la colonia latina, el tipo nunca ha debido ganar. Incluso, a esta fecha cientos de analistas, entre ellos de CNN, New York Times, aseguraban que no llegaría. Que no pasaría del año y que no terminaría su mandato. Lo mismo pensamos aquí en Venezuela, con Maduro.

Creímos que la era de los empresarios había comenzado. Nada que ver. Lo que nació fue una nueva doctrina, basada en viejos postulados. Oxidados. Olvidados, sobre todo con los “guabinosos” izquierdistas demócratas en el poder.

QUE QUIEREN LOS “GRINGOS” con Venezuela

La doctrina Trump es una corriente, basada en viejos principios. Los demócratas nunca se preocuparon por lo que sucedía en Venezuela y gracias a ese descuido, llegamos en un momento a tener el continente plagado de las más vulgares y corruptas democracias socialistas del planeta. Carlos Andrés, Lula, Los esposos Kitchner, Ortega, y pare usted de contar. El remate de todo eso, fue la llegada del chavismo. El socialismo fue la fachada para ocultar un régimen dictatorial, que solo buscaba la riqueza a la que nunca tuvieron acceso y que ahora reclamaban como compensación al tiempo.

La gira de Rex Tillerson, anuncia una nueva etapa en las relaciones con América Latina. Muchos de los que hoy gobiernan en USA están preocupados por el dominio Ruso-Chino. Se trata de dinero. De negocios. El gobierno de Trump tiene muchos empresarios, comerciantes, que además de querer mucho a su patria, adoran el dinero. El “business”. “bisness” suelen decir en espanglish.

Si alguien conoce la realidad de Venezuela y tiene sendos informes sobre el tema es Tillerson. Él es Director Ejecutivo de la Exxon Mobil, una de las dos mayores corporaciones petroleras del mundo y nuestro país, es parte de ese mundo. Es de lo que hemos vivido “per secula seculorum”.

LOS NUEVOS PARADIGMAS E INTERESES

Se equivocaba Poleo, como muchos “charlatanes” estudiosos, intelectualoides chavistas, al afirmar que los “gringos” vienen por nuestro petróleo. Absolutamente falso. Estados Unidos hoy produce más de 10 millones de barriles al día, más que en los años 60 cuando llegó a los 9 millones, desplazando a Arabia Saudita y a Rusia. Es que además, para sumarle más adjetivos al “pelón” Poleo-Chavista, es que los Estados Unidos viene disminuyendo su consumo. De 21 millones de barriles en el 2007 a 17 millones en la actualidad, con el agregado que es autosuficiente en gas natural, por encima de Rusia. Para negociar ese déficit, no requiere de urgencia a Venezuela, que tiene una industria petrolera destruida y venida a menos.

Estados Unidos avanzó tecnológicamente en la producción petrolera. Venezuela va a toda marcha en retroceso. Peor aún, la fuerte lucha de intereses corporativos se debate en darle paso al uso de la electricidad como impulsor de la industria automotriz. Aquí ni un bombillo podemos mantener encendido las 24 horas. Menos un motor.

No será mañana pero el fin del petróleo como fuente se acerca. El retraso chavista que nos gobierna, entretenido en robarse todo, obvian esto y creen que aún podemos “chantajear” con petróleo. Ni a Cuba, porque se los regala el gobierno, o expresado en mejores términos, ellos lo usan porque se sienten dueños de esta tierra.

QUE ES LO QUIERE EL GRINGO ENTONCES…

No es el petróleo. Si esa fuera la razón, ni Nicolás ni los tiranos de Cuba, “aguantan dos pedías”. El galáctico negocio con Clinton, con Bush y con esa “guabinaenjabonada” de Obama. Ha buscado incesantemente a Trump. No en vano, invirtió 500 mil dólares en su campaña (lo que se conoce). Ese cuento, en algún momento lo contará Ramírez.

Venezuela genera inestabilidad al poder económico que gobierna en Estados Unidos. Genera muchos problemas en la región, además del inmigratorio. La presencia cada vez más evidente del terrorismo internacional, que afecta los “negocios” en todo el continente. Trump no quiere que en América, suceda lo de Europa. Lo dijo Tillerson cuando hablo en una Universidad de Texas, antes de iniciar la gira. No habrá más descuidos. No se pueden dar el lujo de no ver el avance chino y ruso. Son intereses los que mueven y cambian el mundo. Así ha sido siempre.

EL “COCO” DE NICOLAS

No es Trump, ni Tillerson. Es el General John Kelly. Nada más y nada menos que el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Figura poco conocida en Venezuela. El Jefe de Gabinete tiene más poder que el Vicepresidente, que solo lo adquiere en ausencia del titular. Kelly conoce muy bien a todos los militares que gobiernan en Venezuela, a los cubanos, a los Rusos, a los Chinos. Es el hombre de mayor poder, después de Trump. En el pasado sus declaraciones sobre Venezuela, han causado polémica.

Yo no soy adivino, ni especialista en asuntos internacionales. Solo me informo bien. Del resultado del diálogo, si alguien está pendiente es este hombre. La gira de Tillerson, es la expresión concreta de que el Gobierno de Trump va a actuar. ¿Cómo? Yo no lo sé ni hago pronósticos. Si el gobierno acepta las reglas democráticas, ellos se sujetaran en ese resultado.

Este es un ingrediente nuevo a la crisis venezolana. El Gobierno de Trump no jugará a ser testigo y simple observador.

Consideraciones finales:

Leyendo a Heinz Dieterich, afirmamos que los únicos culpables de fortalecer nuevamente a los “gringos” es Maduro y su combo. A los efectos el analista afirma: “En ese ajedrez mundial, la dictadura socialdemócrata de Maduro-Cabello-Reverol-Padrino López, no es más que un pequeño peón. Un peón, cuya praxis no beneficia a la resistencia anti-imperialista, sino que, de hecho, favorece la potenciación de su poder. El cuarteto tragicómico de Miraflores, como Saddam Hussein y Gadafi en su momento, le da la gran oportunidad al imperialismo gringo a mostrar su fuerza y recuperar los territorios que había perdido, mediante victorias baratas y el sufrimiento indescriptible de los pueblos.

Escenarios militares

Dado que cualquier persona medianamente inteligente entiende ese dilema de las elecciones, y que Estados Unidos dispone de 18,000 think tanks que le pueden explicar tal verdad a los brutos del equipo Trump, es obvio que la Doctrina Trump se centra en los militares. Refiriéndose a Venezuela, el Talibán Tillerson dijo:

“cuando los militares llegan a la conclusión de que ya no pueden servir a los ciudadanos, entonces se las arreglan para orquestar una transición pacífica” — “When things are so bad that the military leadership realizes that it just can’t serve the citizens anymore, they will manage a peaceful transition”.

Siendo Venezuela un Estado burgués fallido, los militares deben arreglarlo mediante “una transición pacífica”: it is the military that handles that. El problema es, que una “transición pacífica” de los militares puede oscilar entre un coup d´etat del bonapartismo progresista del tipo Hugo Chávez o de la Revolución de los claveles en Portugal, y un coup d ´etat oligárquico fascista como el de Pinochet. Esos son los dos escenarios que se debaten en la milicia del país”.

Prácticamente el gobierno de Estados Unidos, en una inusual declaración de su Secretario de Estados, anunció su autorización a un “Golpe de Estado”. Eso es un giro completo en la política de esa nación. Yo no sé, ni tengo ideas, de cuantos “locos” o “cuerdos”, con deseos de poder hay en nuestras Fuerzas Armadas. Así como hay un grupo de generales de izquierda, aumentando todos los días sus activos financieros, también debe haber otro lote pensando que ya es suficiente. Los Oficiales Superiores y subalternos están pasando hambre, con una crisis que hace insoportable su presencia en la fuerza. Está declaración de Tillerson es la apertura de nuevos escenarios, nuevos actores. Por eso, el liderazgo político debe estar atento y dispuesto a no servir más de celestinos de la ambición desmedida de los que nos gobiernan.

El Padre Celestial ampare a Venezuela.

