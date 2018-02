Publicado en: Opinión

Feb 5, 2018 7:01 am

Por estas lunas Primero Justicia cae al piso víctima de sus incoherencias. Entre tantos vaivenes ese partido se quedó sin militancia y perdió como se dice el chivo y el mecate. No podrá ir a elecciones porque su tarjeta fue incapaz de reunir las firmas necesarias y tampoco será recibido con bombos y platillos el partido amarillo entre quienes se ven accediendo al poder sin tener que contar un solo voto.

Es una tragedia típica de la ambigüedad: De tanto negarse Borges, Capriles e incluso el inefable Guanipa, a definirse, no solo en el llamado “camino” sino más importante y vital, en cuanto a plantearle al país una solución a los problemas económicos que sufrimos los venezolanos, ahora empobrecidos a niveles solo vistos en Haití y Cuba… de tanto pasar el tiempo declarando, de medio en medio… de tanto viajar a Miami o Madrid sus dirigentes… de tanto estar pendientes de la última encuesta para ajustar sus declaraciones… se han quedado fuera del CNE y mucho menos los quieren quienes proponen la solución de “calle, calle y más calle” como partera de un futuro.

Los partidos de la Mud y no es solo PJ, se metieron solos en un laberinto: Por estar cobijados bajo la misma bandera grupos que en realidad se detestan… sus directivos vienen conspirando unos contra otros, desde el mismo instante de la fundación de esa mesa ahora caída en desgracia.

La oposición “de la manito” afronta una situación en la cual si van a elecciones… pierden… y en caso contrario… igual salen derrotados.

Serán los directivos de la alianza opositora quienes deben escoger que derrota es preferible.

Lo desesperanzador y puede ser igualmente ridículo es que las diferencias son más bien infantiles y por esa razón nos ahorraremos el espectáculo de una división ideológica dentro de la Mud que como suele suceder con las matas cuando se podan… ciertamente fortalecería la alianza lejos de disminuirla.

De todas maneras esa situación no está prevista dado que unos de los socios son estatistas y prefieren dejar el entarimado legal de los chavistas “como está”. Mientras que otros, minoría minúscula por los momentos, creen en las soluciones del mercado como vía a superar la pobreza.

La división en este momento entonces es entre los que organizan partidos para ganar elecciones… y quienes piensan que los militares hartos de tanto bochinche y miseria, milagrosamente van a cambiar de chaqueta para llamar a los partidarios de soluciones de calle… a gobernar.

Para los primeros el escenario perfecto lo maneja el gobierno: Digamos entonces que los que van a elecciones sueñan con que la policía política proceda a encarcelar los dirigentes de la abstención, como escarmiento… mientras el electorado de ese tolete de la Mud… desmoralizado termine votando por quienes inscribieron sus nombres ante el organismo de la señora Lucena.

Los segundos pronostican que en cualquier elección la Mud que supuestamente es su bandera… pierda… y se quede sin electores.

¡Más fácil sería unir el agua y el aceite!

Escribiendo más en serio recalco que esa falsa unidad entre quienes se odian es una de las debilidades de la Mud que ni se divide ni puede hacer otra cosa que el ridículo ante un gobierno que sin este detalle que paraliza a la oposición debería perder cualquier elección o ser sacado del poder, sobre la base del desempeño.

Hay sin embargo otra pata de la mesa que no son los partidos de la Mud sino el gobierno de Nicolás Maduro. Quien está en el poder no es un Carlos Andrés Pérez que fue separado del gobierno sin disparar un solo tiro, salvo los del 4-F, ahora fecha patria, o, un Caldera que aceptó finalmente la candidatura del copeyano que menos le gustaba a sabiendas de que podía ganar la elección y quien sabía si quitarle el partido y me refiero a Luís Herrera Campins.

El gobierno juega con toda la oposición al garrote y la zanahoria: Si la oposición es complaciente habrán beneficios múltiples… si no cárcel, destierro u ostracismo.

Por eso vemos con malestar como unos supuestos opositores extrañamente, y señalo esto porque los gobiernos bolivarianos han llevado su polarización hasta el nivel de negarle la pensión a un opositor que se la ha ganado, repentinamente se vuelven millonarios en dólares merced a “cuotas” de petróleo que revenden. Práctica que privó en PDVSA desde los tiempos del paro petrolero del 2002. Práctica que es frecuente en cualquier área de la economía donde se trafiquen dólares baratos, permisos de importación, compras de plantas eléctricas etc. etc. y etc.

Esos supuestos opositores realmente se han ganado el remoquete de “colaboracionistas” pero también el calificativo de ladrones.

Para los otros, sobre todo para los más jóvenes y la juventud como se sabe es el sector más dispuesto al sacrificio, vendrán las cárceles donde generalmente no serán atendidos por quienes los envían a protestar.

Garrote y zanahoria definen la relación gobierno y oposición. Lo cual dicho de otra manera solo significa, y la inhabilitación al estilo nicaragüense de PJ lo corrobora, que no vale la pena separar la mies opositora sobre la base de elecciones vs protestas.

Las dos vías son válidas siempre que confluyan en un programa dirigido a edificar una sociedad distinta, más productiva, eficiente y justa. Levantada sobre las leyes del mercado y la solidaridad con el venezolano más débil.

Solo estas bases se podrán unir militantes de guarimbas con los viejos partidos electoreros… y con liberales, conservadores, libertarios o anarquistas… pero con esa meta relativamente fácil no basta.

Superar la miseria bolivariana implica deshacerse de corruptos que hacen negocios con el poder y que son la oposición leal al sistema… deshacerse de esos personajes es vital… aunque es difícil pero no hay salida.