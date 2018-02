Feb 5, 2018 7:36 am

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, mostró su apoyo, a través de un vídeo, a una campaña a favor de combatir las enfermedades mentales en los niños, sobre todo aquellas derivadas de la baja autoestima o la falta de confianza en uno mismo.

En un mensaje grabado en vídeo, se muestra a Middleton, quien está embarazada de su tercer hijo, sentada en una clase de una escuela animando a que los menores se sientan cómodos “en su propia piel”.

“La infancia es un momento increíble de nuestras vidas. Es la época cuando exploramos nuestras personalidades, descubrimos el potencial que tenemos y aprendemos a ser nosotros mismos”, expresó Middleton en la grabación.

La duquesa reiteró que la experiencia durante esos años ayuda a “modelar cómo nos convertimos en adultos”.

The Duchess speaks to pupils, parents and teachers about the importance of working together to support young people as they learn to be the best version of themselves during @Place2Be #childrensmhw pic.twitter.com/XiV09zOznS

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 de febrero de 2018