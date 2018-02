Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 5, 2018

Desde el domingo 28 de octubre del año 2017, los sectores Bajo Paují, Cerro Verde y Llano Verde del municipio El Hatillo no cuentan con suministro de agua. Una situación que afecta a más de 3000 familias y que ya ha generado diversas protestas en la zona de Los Naranjos

Los vecinos han sostenido varias reuniones con el Director del Acueducto Metropolitano Cap. Joan Sotillo, en compañía del Alcalde Elías Sayegh, y se les aseguró que el problema sería solventado a la brevedad, pero después de tres meses no hay solución a la vista. Incluso se ofreció ayuda técnica y económica para solventar el problema y fue rechazada por la directiva de Hidrocapital.

La anomalía ocurre porque la Estación de Bombeo No. 1 del Cafetal no está prestando el servicio de bombeo para estos sectores. Dicha estación se sirve de dos bombas: la primera y más importante fue sacada de la estación. La segunda, que es auxiliar y sirve para atender cuando ocurre una falla a la principal, presenta una anomalía electro-mecánica por la rotura de un acople. El ente ha sustituido piezas que no corresponden a la especificación que exige la bomba y tampoco se le ha hecho mantenimiento preventivo a un equipo que tiene mas de 40 años.

El director del Acueducto Metropolitano dijo que ya fue designada una bomba auxiliar a la Estación, pero hasta la fecha esta promesa tampoco ha sido efectiva.

Lo cierto es que después de tres meses los tres sectores continúan sin agua y no ven soluciones a su problema. Durante todo este tiempo la única opción que han encontrado los vecinos es pagar, con un gran sacrifico económico, grandes cantidades de dinero en cisternas de agua.