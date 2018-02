Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 5, 2018 7:58 pm

El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, expresó este lunes que si el Gobierno insiste en convocar los comicios presidenciales sin garantías, se quedará compitiendo solo. También ratificó su preferencia por el método de las elecciones primarias para escoger al abanderado de la Oposición, y formuló denuncias sobre la crisis de abastecimiento de medicinas y la situación hospitalaria del país.

Nota de prensa

Desde Venevisión, Ramos Allup argumentó que hubiera sido demencial la escogencia de un candidato unitario en la Oposición el año pasado porque no había certeza de la fecha de las elecciones y que, bajo esas circunstancias, el aspirante estaría expuesto a cualquier tropelía:

“Ahora que hay certidumbre de que habrá elecciones, hay que esperar los resultados de las conversaciones en Republica Dominicana. Si el Gobierno dice por ejemplo que las elecciones son el 8 de marzo, competirá el solo. Si está prevista la reunión del diálogo es, entre otras cosas, para determinar la fecha de las elecciones. Si el Gobierno, por su cuenta, fija la fecha de las elecciones para que después haya reunión del diálogo, eso no tendría ninguna razón de ser. ¿Para qué te vas a reunir si el Gobierno dice que la fecha es tal y punto? Pues no hay diálogo. Para que haya avance es necesario que el Gobierno entienda que no puede haber un proceso electoral a la nicaragüense porque no lo vamos a aceptar”, señaló.

Continuó su exposición refiriéndose al futuro de las negociaciones en República Dominicana: “Para que haya avance es necesario que el Gobierno entienda que no puede haber un proceso electoral a la nicaragüense porque no lo vamos a aceptar. Hay algunos que dicen que no se puede ir al proceso electoral sin ofrecer ninguna alternativa. Nosotros estamos diciendo que la salida debe ser constitucional, pacífica y electoral, y estamos trabajando para que esas garantías electorales se produzcan. Si se llega a un acuerdo sobre la fecha de las elecciones, inmediatamente toda la delegación de la Oposición irá a la Organización de Naciones Unidas a concretar la observación internacional”, afirmó.

Volvió sobre el método de la escogencia del abanderado opositor para los comicios presidenciales:

-Yo no estoy para hacerle el caldo gordo al gobierno. Yo soy uno de los aspirantes a la candidatura de la Oposición de unidad. Todos los candidatos determinaron el método de primarias. Ahora algunos que pidieron primarias de la boca para afuera, andan planteando algunas alternativas distintas mediante la cual no se expresaría la voluntad popular. En mi caso concreto y el de mi partido, suscribo lo que dijimos AD, UNT, VP Y PJ: Queremos elecciones primarias. Nosotros en la Unidad tenemos que escoger el candidato por primarias o por consenso. Aquel candidato que cree que puede jugar por su propia cuenta que se atenga a las consecuencias”, sentenció

Reiteró que para salir de la crisis económica, la única solución posible es un cambio de gobierno, pues “Nicolás Maduro puede prender la maquinita para seguir generando dinero inorgánico y con eso seguir disparando la inflación y no va a resolver el problema porque es un problema estructural. No va a resolver ni la carestía de productos ni el bachaqueo ni el contrabando de extracción porque quebró la economía”, explicó, señalando cifras concretas que reflejan la calamidad que padecen los venezolanos, ya que “el cáncer no espera”:

“Se agotaron los kids para hacer diálisis en toda Venezuela. 16 mil personas con trasplantes están en riesgo de morir en los próximos días; los hospitales apenas poseen el 5% de los insumos requeridos para funcionar; el 60% de la población infantil del país, presenta algún grado de desnutrición y escasez de 90% de los medicamentos para niños. Y además, el salario solamente cubre el 3% de la canasta básica que está por el orden de los 25 millones”, culminó.