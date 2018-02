Feb 5, 2018 5:51 pm

Este lunes por la tarde se desarrolló una situación de rehenes en un restaurante de Miami, y se cree que la administración retuvo entre diez y doce personas como rehenes, según dijo la policía.

El Departamento de Policía de Miami respondió alrededor de las 2:45 p.m. el lunes a Joseph’s Club después de informes de un robo,

El equipo Swat del departamento “traspasó la puerta de entrada” de la empresa, que según los funcionarios era un tipo de bar-restaurante, alrededor de las 4 p.m. La policía dijo que su “equipo de negociación está intentando contactar a la dirección y / o rehenes”.

Según el Miami Herald, las fuerzas del orden público dijeron que a un hombre al que le robaron su teléfono celular fuera del restaurante se le pidió que se fuera cuando entró y pidió llamar al 911. Minutos después, una mujer salió del negocio y dijo que un gerente que estaba adentro no permitía que la gente se fuera.

Según los informes, no hay armas involucradas y los negociadores están hablando con la administración. Las escuelas primarias y secundarias cercanas fueron temporalmente puestas bajo custodia debido a la situación.

Breaking: Miami police make entry into bar where management is holding 10-12 people hostage. pic.twitter.com/qN3QRcBAXp

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 5 de febrero de 2018