Feb 6, 2018 6:01 am

Las fuerzas de seguridad de Guatemala allanaron hoy una vivienda que funcionaba como “guarida” de siete presuntos violadores y traficantes de droga, motivo por el que fueron detenidos.

El caso, según explicó la Policía Nacional Civil, derivó de la denuncia que una joven realizó a un juez de Palín por una violación, lo que motivó a la judicatura a autorizar este allanamiento en la colonia Buenos Aires.

Los aprehendidos son Esvin Aníbal B. A., de 43 años; Esdras Oziel A. S., de 30; Esteban Wilfredo R. C., de 33; Jorge Luis O. B., de 28; Jorge Ariel R. M., de 24; y José Ebeldo C. P. y Jacinto Elías C. P., ambos de 34, además de un menor de 15 años.

Las autoridades decomisaron además dinero en efectivo, ocho teléfonos móviles, cocaína, marihuana y crack.

Los siete presuntos violadores y traficantes de droga fueron puestos a disposición judicial, al igual del menor, del que no se detalla cuál fue su participación en este caso.

En 2015, fueron denunciados 11.299 casos de violencia sexual en el país centroamericano, lo que supone unos 31 al día. EFE