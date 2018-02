Publicado en: Actualidad, Nacionales

Durante años, el “tupa” José Pinto propagó la idea que cuando llegara el socialismo al poder, Venezuela sería el paraíso terrenal. Ahora, después de 20 años de medrar en el poder, se vió acorralado ante la muy joven periodista, y al veterano izquierdista sólo le quedó eludir cuanta responsabilidad, aún la más mínima, para usar mentiras como excusas ante el estruendoso fracaso de la “revolución” que ha convertido al país, que fue el más rico de América Latina, en uno de las más miserables del planeta.

Por lapatilla.com

Pinto dijo cosas como “Estamos produciendo en todo el país”, “Tenemos cerrada la posibilidad de compra en el mundo”, “El gobierno no ha tenido poder económico”, “Trabajamos como hormiguitas, nosotros no estamos desesperados, sabemos la situación que actualmente vive el país”, “Hemos traído productos para la gente”, “Tenemos un pueblo consciente que no ha caído en la trampa de la violencia”, “el mundo se viene levantando en contra de ese imperio (EEUU)”

Para Pinto, las evidencias de corrupción mil millonaria en dólares de jerarcas de la “revolución” no existen, ni la quiebra de Pdvsa y de centenares de empresas públicas. Para Pinto es la oposición la que gobiern en Venezuela.

Como escribiera el filósofo francés Bernard-Henri Lévy “El sueño se ha convertido en Venezuela en pesadilla; una mezcla de incompetencia y estupidez y la sumisión del país a una “burguesía” bolivariana, codiciosa y a sueldo de una Cuba que no cree en su propio modelo lo ha echado todo por tierra”

