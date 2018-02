Feb 7, 2018 10:26 am

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, acusó este a su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, de “perjudicar” el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición que se realiza en República Dominicana y señaló que el diplomático, que acompañaba las reuniones, “siempre apostó al fracaso”. EFE

“El canciller saliente de Chile @HeraldoMunoz, no se conformó con perjudicar el proceso de diálogo con sus burlas previas y posición parcializada presencial. Al percibir avances, anunció su retiro. Ayer siguió interfiriendo, esta vez a distancia. Siempre apostó por el fracaso”, dijo Arreaza en su cuenta de Twitter.

Este martes, el canciller de Chile indicó a través de la misma red social que se encontraba “en contacto permanente” con República Dominicana y que la oposición venezolana recibía “enormes presiones” para firmar un acuerdo con el Gobierno en el que, a su juicio, no se contemplan garantías para las elecciones presidenciales.

“Presidente (Nicolás) Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. Algún partido chileno aceptaría eso?”, apuntó en el mensaje Muñoz.

