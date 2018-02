Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 7, 2018 7:31 pm

El presidente Nicolás Maduro, aseguró este miércoles en un acto transmitido en diferido, que no es demagogo, pero prometió que los próximos años serán de “prosperidad económica”.

LaPatilla.com

“Yo no soy un demagogo, no digo nada que no pueda hacer y cuando yo les digo que los años que están por venir van a ser los mejores años que jamás hemos tenido, es porque les garantizo que van a ser así”, dijo el mandatario durante el lanzamiento del partido Movimiento Somos Venezuela.

El chavismo tiene 19 años en el poder, hundiendo al país en la peor de las crisis, que se ha agravado desmesuradamente en los cuatro años de gobierno de Maduro, ¡pero el Presidente no es demagogo!.