Feb 7, 2018 7:31 pm

El mensaje de la viuda del mártir democrático venezolano Leonardo Ruiz Pineda, en ocasión del absurdo arresto de Enrique Aristeguieta Gramko, me conmovió hondamente, vino a mi mente el recuerdo de los hombres que forjaron nuestra democracia hoy perdida y las razones de no haber podido recuperarla tras 19 años de autoritarismo, a pesar de ser el pueblo de Venezuela profundamente democrático.

La principal razón, para que se mantenga y empeore semejante situación, ha sido el olvido de los claros ejemplos que dieron los líderes que forjaron nuestra democracia, fueron muchos los que dieron su aporte y sería inmensamente injusto no reconocerlo, hoy me quiero referir al aporte de Leonardo Ruiz Pineda del partido Acción Democrática, cuyasenseñanzas y testimonio de vida, han quedado en el olvido por los sectores opositores, los cualesmanifiestan hasta la saciedad la necesidad de la unidad, como formula casi mágica, pero que ninguno, ni el propio partido AD, recogen las valiosas enseñanzas de este prócer civil de Venezuela.

Los hechos que condujeron a la muerte de Oscar Pérez y su grupoy su posterior enterramiento por los mismos cuerpos de seguridad, no son un hecho extraño en Venezuela y la persecución a los familiares de loshostigados y asesinadoses un acaecimientorepetitivito en nuestra historia. Desde Luisa Cáceres de Arismendi, hasta nuestros aciagos días.

La Seguridad Nacional asesino yenterró a Ruiz Pineda y cuando su viuda fue a preguntar por él, fue detenida y sus hijas de seis y tres años dejadas en la calle,la crueldad contra los demócratas es alevosa rutina de los autoritarios.

De Leonardo Ruiz Pineda y sus virtudes personales se ha dicho mucho: su nobleza de espíritu, su valentía, su sagacidad, su inquebrantable decisión y perseverancia de quien sabe está construyendo futuro, hansido virtudes destacadas.

A veces pareciera que sobre Leonardo, se ha dicho todo, pero no es así, se ha destacado su personalidad, pero su capacidad de análisis político y sus dotes de planificador con vocación de poder, no se han tomado en cuenta, en este hito histórico tenebroso que padecemos, es necesario destacar la forma en que este líder civil condujo en la resistencia su fuerza política y la claridad de su dirección.

Se pronuncio tajantemente sobre las fraudulentas elecciones convocadas en el año 1952, antes de ser asesinado a los 35 años de edad, por los sanguinarios de la Seguridad Nacional:”No hemos vacilado en librar la batalla, hemos luchado en todos los frentes de la cotidiana labor; organizándonos internamente, promoviendo escaramuzas de agitación, desenmascarando pretensiones de dominio absolutista del régimen, combatiendo la inmoralidad política y denunciando el tráfico ilícito de los dineros de la nación. “Quienes se preguntan porque antes de sacrificar vidas y esfuerzos, no promovemos una acción de violencia, algo así como “tirar la parada”, a lo venezolano, esos no han logrado asimilar el sentido de nuestra lucha, ni se han templado para la resistencia indefinida. Y es que los movimientos políticos de honda perspectiva no están programados contra reloj, ni sometidos a rígidos itinerarios de etapa, ni pautados contra calendario.”Más adelante afirmo: pretenden:”pasar su culpable gestión por el agua lustral de los comicios y ser absueltos del pecado de la usurpación” y tambiénasentó:”Nuestra abstención por lo tanto no es una simbólica actitud de desdén por el proceso electoral, sino activa conducta orientada hacia salidas extraordinarias que propicien el retorno al ejercicio de la soberanía”

Muy diáfano sobrela necesidad de organizar la resistencia, alo que se han negado activamente los que creen que solo estando unidos, se liberara a Venezuela y a los que siempre preguntan ¿cuándo?

La resistencia debe ser organizada, de largo aliento e indefinido su lapso de duración, hay que dejar de trabajar por etapas y esperando solucionar esta gravé crisis al final de cualquiera de ellas.

En mi opinión el peor error ha sido hacer de la unidad de los sectoresopositores laestrategia,los partidos se han despojado de identidad y por esa razón algunos “lideres” impúdicamente saltan de uno a otro partido, renunciaron a su identidad y por esa causa perdieron capacidad de lucha, están sin organización, sin vocación de poder y trabajando solo electoralmente en los plazos y condiciones del régimen.

Saquemos provecho del magnífico legado de ese joven de 35 años que quiso una Venezuela soberana y dio su vida por hacer libre a su pueblo, a sabiendas que un partido político es un instrumento de lucha que por mantenerlo le costó la vida y jamás hizo del mismo un instrumento de negociación.

El espíritu, el coraje y el legado a través de las ideas de Ruiz Pineda está entrando de nuevo a Venezuela mediante el recordatorio de su viuda y el ejemplo de Aristeguieta Gramko, hagámoslos realidad y seremos invencibles. ¡Viva Venezuela libre!