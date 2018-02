Publicado en: Actualidad, Curiosidades

Feb 7, 2018

¡Ojo!.. también puede ser del que tenga una mega papada tranca glotis, creemos que es el caso que nos ocupa.

Se trata del presidente bolivariano, hijo de Chávez, Nicolás Maduro. Quien manda a rebajar a todos y no hace nada por él mismo.

Lo de papá, que se cree… porque poco a poco te lleva a comer lo que imponga, votar por quien no quieres (él) y dejar de decidir lo que desees (solo irte del país), aunque no lo desees. Los padres no engendran, educan, acompañan y apoyan (no es papá).

Y “Don” es un título no nobiliario al que se les otorga a esos señores, pasados de canas que son respetables, amables y consejeros… calculamos que con más de 70 años de edad, ergo, tampoco es un Don.

Nicolás, definitivamente es un “papadón”.