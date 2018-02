Publicado en: Opinión

Feb 7, 2018 7:27 pm

Las declaraciones y las posturas del ex-presidente español Rodríguez Zapatero no pueden menos que ser condenadas. Ha ignorado Rodríguez Zapatero la función del mediador y la importancia de una mediación, su éxito o su fracaso.

Las conversaciones mal llamadas “diálogo” sobre la crisis venezolana se limitaron a las elecciones, al proceso, a las condiciones y a la fecha. Los otros temas parecieron no ser importantes para este individuo. Los presos políticos, los torturados, la persecución de dirigentes, el hambre, la crisis humanitaria, en fin, nada de eso tenía importancia para el “mediador asalariado del chavismo”. Solo el tema electoral parecía ser suficiente para la dictadura y por ende para su empleado el ex-presidente Zapatero.

Las cosas pasan y parece que nos acostumbramos al debate. Las elecciones no son una concesión. Son un derecho constitucional, propio de la democracia y básica a todos los derechos humanos. No es un regalo fijar las fechas, tampoco adelantarlas. Mucho menos es una obra de caridad del régimen garantizarnos que esas elecciones sean libres, seguras, transparentes y honestas. Es decir, que reflejen la voluntad del pueblo.

Pero Zapatero parece que olvidó todo esto y se cuadró con una de las partes, al parecer la que le honra el sueldo, y le pidió a la oposición que aceptara el acuerdo propuesto por el régimen que no era un acuerdo como tal, era una trampa más para afianzarse en el poder.

Lo más preocupante es que un grupo que representa una parte de la oposición se sentara por semanas con quien no ha hecho sino mentir, engañar a los venezolanos, manipular las cosas y presentar una realidad diferente, ante la mirada complaciente del “mediador”. Zapatero se “cuadró” con una de las partes, que todos sabemos, es la que actúa de la manera más arbitraria y perversa, engañosa y manipuladora.

¿Estaba esa parte de la oposición de acuerdo con subscribir cualquier acuerdo con el régimen? No lo creo. Al menos no todos en esa mesa. Hubo presión y mucha, pero al final parece que privó la razón y el respeto a los venezolanos o el culillo a ser señalados como facilitadores del régimen.

Ni la Unión Europea, ni algunos presidentes y cancilleres de la región y del mundo, han aceptado esta convocatoria fraudulenta. La mayoría en Venezuela tampoco. Si no hay garantías, seguridades, es decir, si no hay un cambio en la estructura del CNE, si no se abre el registro a TODOS los venezolanos que estamos fuera para votar, sin traba alguna, como que si la diáspora venezolana radicada en Miami tendría que para votar viajar hasta Atlanta o Washington DC, entre otras; si no se anulan las inhabilitaciones y se permite a todos los partidos participar, no puede haber una elección en Venezuela.

Lo demás, señor “mediador asalariado”, era fácilmente previsible. El fracaso no perjudica a la oposición, más al régimen que desesperado buscaba oxígeno. Y no a la inversa como algunos extrañamente lo dicen, el Falcón y el Fermín entre otros, que ya juegan a participar en el proceso como candidatos, conformando así, con otros, la oposición oficialista con la que tanto ha querido contar el régimen.

Ahora siguen nuevos anuncios por la dictadura. Fecha definitiva de las elecciones. Más miedo, más terror, pero Venezuela y los venezolanos demócratas seguimos adelantes hasta lograr la restitución de la democracia y de la libertad en el país que deberá ser informado de que lo que realmente pasó en Santo Domingo para que se fortalezca la unidad alrededor del proyecto político.

Robert Carmona-Borjas