Feb 8, 2018 6:27 pm

El líder político del Partido Independiente del Zulia denunció el silencio “cómplice” de los concejales y dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo ante las malas decisiones y la incapacidad de Willy Casanova para conducir la ciudad de Maracaibo

El ex candidato a la alcaldía de Maracaibo y líder político del PIZ, Carlos Alaimo, manifestó su preocupación por el escaso conocimiento que ha demostrado el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, en el manejo operativo de la ciudad, a sus 52 días de haber asumido esta competencia en una de las ciudades más importantes de Latinoamérica.

“Ya comenzamos el mes de febrero y los marabinos aún padecemos los mismos problemas, el alumbrado público no se ha establecido, la calles siguen llenas de basura, el transporte y el servicio público en general son ineficientes, los cementerios son un caos”, expresó Alaimo, quien además afirma que esta difícil realidad aún no se ha resuelto porque Casanova ha demostrado no estar a la altura de las exigencias de esta ciudad.

Manifestó que el edil de Maracaibo no es diestro en el manejo de las leyes, además demuestra un autoritarismo en el ejercicio del poder que va en crecimiento. “Un claro ejemplo es la aplicación del decreto Nro 2 del “Aporte Único Especial” que busca descontar el 1% de las ganancias de los contribuyentes, aunado a esto se han contratado a 60 fiscales para la ejecución de este decreto. Esto es ilegal y confiscatorio”.