Feb 8, 2018

Este jueves el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Luis Florido, dirigió una importante carta a la comunidad nacional e internacional, luego de los últimos acontecimientos con respecto a la negociación y orientando hacia próximas acciones que debe dar la Unidad para hacerle frente a las fraudulentas elecciones presidenciales convocadas en Venezuela y a la crisis política, social y humanitaria que viven los venezolanos.

“El no firmar un acuerdo, no debe demoralizar a los venezolanos. Por el contrario, es la expresión que no estamos estamos dispuestos a cualquier cosa. Ahora debemos avanzar hacia el despertar de la verdadera unidad para salir de dictadura”, cita el texto del presidente de la Comisión de Política Exterior.

A continuación el texto íntegro:

Carta de Luis Florido tras negociación de República Dominicana by La Patilla on Scribd