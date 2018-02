Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 8, 2018 10:00 pm

“El pronunciamiento de la tal constituyente sobre el Esequibo ratifica lo que señaló la fracción 16 de Julio en la Asamblea Nacional, pues no habrá recuperación del territorio en reclamación, sin una Política de Estado y no habrá Política de Estado, sin la plena vigencia del Estado de Derecho”, señaló el diputado Luis Barragán.

“En su más reciente sesión, la Asamblea Nacional acogió la propuesta formulada por la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio sobre la inaplicabilidad de la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas de remitir el caso a la Corte Internacional de Justicia. Entre otros aspectos, la oportuna declaratoria de inaplicabilidad, originalmente planteada por los sectores especializados de la sociedad civil, se ofrece como una contribución de características también históricas y, por supuesto, luce evidentemente superior al tratamiento dócil y complaciente de la fraudulenta constituyente que ha callado y calla ante el entreguismo de la dictadura a la que se debe, estorbando para el mismo planteamiento del problema. Por lo menos, deben apartarse”.

Observó el parlamentario de Vente Venezuela que no hubo ni puede haber debate en la constituyente, porque no está autorizada por su “benefactor” a hacer seguimiento alguno de la política exterior ni de la responsabilidad de la cancillería que, por cierto, ejerció su presidente, Delcy Rodríguez, en el “desastre” que condujo al revés diplomático con la decisión que no recomendación, del Secretario General de Naciones Unidas.

“Muy por el contrario de lo que suele pensarse, el timorato pronunciamiento de estilo de la tal constituyente nos lleva a concluir que lo que abunda si causa daño. Un legítimo órgano del Poder Público, como es la Asamblea Nacional, gracias al consenso de sus distintos factores, luego del debate, llegó a un acuerdo trascendental que, quiéranlo o no, genera los correspondientes efectos políticos y jurídicos como un aporte real a la reclamación, por lo que, tratando de imitarla y de competirla, la espuria constituyente conspira así contra la reclamación misma, abonando a una dislocación institucional que guarda una exacta correspondencia con la emergencia humanitaria y la represión que vivimos”.

El diputado Barragán se abstuvo de extender sus comentarios respecto a la exclusión de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio de la Comisión Mixta designada por la Asamblea Nacional para el Esequibo, aunque fue esta fracción la que la propuso desde hace un año, además de la declaratoria de inaplicabilidad: “Nuestro problema no es burocrático, sino el de responder a los intereses vitales de la Venezuela por la que seguiremos luchando. El Esequibo es nuestro, a pesar de la dictadura”.