Feb 9, 2018

María Corina Machado, uno de los dirigentes más adversos a participar en las elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, irónicamente podría ser la opositora con mayores opciones de ganar esos comicios, según una encuesta realizada en noviembre que la coloca a la cabeza de las preferencias, publica El Nuevo Herald.

POR ANTONIO MARIA DELGADO

La encuesta se realizó en medio del deterioro en popularidad de los principales partidos de oposición tras su decisión de participar en el controversial proceso de diálogo con el régimen. Esas conversaciones, cuyo fracaso se anunció el miércoles, buscaban entre otras cosas sentar las bases de los polémicos comicios.

El sondeo de opinión, elaborado por la firma Pronósticos Marketing Consultants, muestra que Machado ganaría unas elecciones primarias para escoger a un candidato único de la oposición con el 26 por ciento de los votos, por encima del encarcelado dirigente Leopoldo López (18 por ciento) y el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles (18 por ciento).

Según la encuesta, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, obtendría sólo el 9 por ciento de los votos, seguidos por el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (5 por ciento), el ex gobernador del estado Lara, Henry Falcón (4 por ciento) y el ex candidato presidencial Manuel Rosales (2 por ciento).

En el caso de que Capriles y López no compitieran en esos comicios, Machado ganaría la primaria con el 29 por ciento de los votos, mientras que de participar, el empresario independiente Lorenzo Mendoza sacaría el 12 por ciento, seguido por Ramos con el 10 por ciento y Rosales con el 4 por ciento.

Pronósticos Marketing Consultants es una firma que opera en el mercado desde hace 18 años y atiende principalmente a clientes del sector corporativo, que incluyen algunas de las mayores firmas del país.

La encuesta, que se realizó entre 1,300 de personas, tiene un margen de error de 3 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.

El sondeo de opinión muestra la caída en popularidad de los partidos políticos de oposición que dominan a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, así como la popularidad de la propia MUD, por la insistencia de sus líderes de participar en el proceso de diálogo realizado en República Dominicana.

Uno de los principales críticos de ese proceso de conversaciones ha sido precisamente Machado, quien ha advertido a los otros dirigentes políticos que sería un error mortal de la oposición participar en unos comicios orquestados para darle una victoria fraudulenta a Maduro, y de esa manera ofrecer un nuevo aire de legitimidad a su régimen.

Sólo un 12 por ciento de los encuestados dijeron sentirse identificados con la MUD y el 79 por ciento dijo que evalúa la actuación de la agrupación de manera negativa.

El 63 por ciento de los encuestados dijo no sentirse identificados con ninguno de los partidos políticos, un aumento frente al 55 por ciento que dijo lo mismo el mes anterior.

Los números de Machado que aparecen en la encuesta parecen sorprendentes a primera vista, especialmente porque otros sondeos siguen dándole una puntuación mucho más modesta.

Pero el repunte tiene una explicación muy lógica, dijo desde Londres Diego Moya-Ocampos analista senior para América Latina de IHS Markit.

“El papel que ha jugado la MUD en ir a un diálogo con el gobierno, lo cual es poco popular en la población, ha ido desplazando a la Mesa, y posicionando a los líderes como María Corina Machado, y a la coalición Soy Venezuela, que han estado oponiéndose a ese diálogo”, dijo Moya-Ocampos.

Machado, Ledezma y el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, son los principales líderes de Soy Venezuela.

