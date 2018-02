Publicado en: Opinión

“Cuando hay un dialogo verdadero, ambos lados están dispuestos a cambiar.” Thich Nhat Hanh

Tras varios meses de conversaciones entre representantes del gobierno venezolano y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lo único que se pudo ver de ese llamado dialogo fue un fracaso, no cumplió sus objetivos, a no ser el de ganar tiempo por parte del régimen, mucho menos se cumplieron condiciones previas en temas como alimentación y medicinas, sin olvidar los presos políticos, sin mayores esperanzas de acciones o acuerdos que los favorezcan, suerte compartida con el común de los venezolanos.

Solo se supo por parte de portavoz de la oposición, el cejudo Julio Borges, que el Gobierno no había llegado a nada concreto y que el proceso entraba en una especie de receso, habrase visto, para eso es que ha servido el diálogo, para darse recesos con argumentos poco convincentes por más elaborados que estos sean, como el último esgrimido por Borges: “…Es el Gobierno el que tiene que dar el mayor ejemplo de quitarse el miedo de perder el Poder. No se trata de hacer un traje a la medida, que lo hace es agravar la crisis en Venezuela…”.

Por parte del gobierno, Jorge Rodríguez, sin su sonrisa de Mona Lisa, dijo: “…Julio Borges recibió una llamada de Bogotá para no firmar el acuerdo…”. Claro que hubo acuerdo, el de aprovechar para disfrutar las fiestas carnestolendas en República Dominicana, malo no será, que Julio Borges, siguiendo el ejemplo de Manuel Rosales, se llevó a toda la familia, esos son los acuerdos que a ellos les gusta y para disimularlo concretaron que el CNE ordenara adelantar las elecciones presidenciales, violando la Constitución, como se pudo ver en el anuncio de la rectora principal Socorro Hernández, para quien el adelanto de las presidenciales obedece a la situación del país: “Basta con salir a las calles para darnos cuenta que, aun cuando no tenemos guarimbas, pero tenemos una situación extrema donde el tema del transporte y la alimentación están presentes”. Es tal el cinismo de esas señoras del CNE que no merece ninguna consideración la reaparición de la que no estaba muerta sino que andaba de parranda

En todo caso, a muchos nos agarró de sorpresa esta noticia, pues todos sabemos que no hay garantías electorales, solo un control absoluto del sistema electoral por parte del régimen, de allí que todos los gobiernos de los diferentes países condenen esa convocatoria, salvo Rusia con su Putin, en contraste el gobierno de Estados Unidos ha sido enfático en condenar el llamado a las elecciones presidenciales, con Tillerson como caballito de batalla, en gira presionando para que haya “elecciones libres y justas”, conjuntamente con la OEA y el Grupo de Lima actuando con determinación en contra de la falsa electoral, un escenario donde el reciente anuncio de la Corte Penal Internacional, aunque no es de índole electoral, sin duda le restará empuje a las huestes que piensan aglutinar en el nuevo partido Somos Venezuela.

Es de perogrullo decir que el dialogo solo oxigenó al gobierno, pero hay que decirlo, porque la responsable es la MUD, invistiendo como demócratas a tales delincuentes con su participación en el diálogo, hay que diferenciar que en la MUD no creen que ellos sean demócratas, no, saben muy bien que no lo son y por eso la necesidad de montar el parapeto del diálogo, para hacer pensar que esos bandidos son demócratas, así que no se confundan, en la MUD son tan responsables como el régimen de la cantidad de muertes por hambre y falta de medicinas e insumos médicos ocurridas en esta revolución bonita mientras ellos escenificaban el show del diálogo, principalmente desde que Maduro llegó al poder y que es precisamente lo que la Corte Penal Internacional evaluará.

Estos hechos demuestran que poco importan si hay condiciones o no, lo que persiguen, y eso se ve a leguas, en que la gente salga a votar nuevamente, para que refrende la supuesta y siempre negada condición democrática de la camarilla narcorrupta que demolió la vida democrática del país, no se trata de elegir, se trata de justificar lo injustificable, y para eso Julio Borges, Henry Ramos Allup, le siguen el juego al régimen. Ante tales circunstancias, muchos forista expresan ira e impotencia, dirigiendo improperios a los dialogantes, en especial a Jorge Rodríguez: “ha demostrado ser un tramposo, psiquiatra desquiciado, que en su rol de presidente del CNE, fue el ejecutor de los más escandalosos fraudes electorales que se han realizado en nuestro país”.

El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, fue el encargado de dar la noticia a los medios. Que el diálogo entraba en una especie de “receso indefinido”, debido a que tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición manifestaron que no quieren que las puertas del diálogo se cierren. Es decir, quedamos en lo mismo, pero otros piensan en hacer acciones de calle apegándose a los artículos 333 y 350 de la Constitución, pero tal vez por las heridas dejadas en las manifestaciones al pueblo venezolano en el año 2017, pero más por los engaños de los que fuimos objetos por parte de dirigentes de la oposición irrespetando las numerosas muertes ocurridas durante esos hechos, esa propuesta estaría lejos de concretarse nuevamente. Lo único que nos queda es actuar respaldando el rechazo universal a la convocatoria de las elecciones presidenciales para el 22 abril o cualquier otra fecha habida cuenta de las nefastas intenciones de los burlescos malhechores que aspiran perpetuarse en el poder.

