Publicado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

Feb 9, 2018 12:06 pm

La mañana de este viernes, se empezaron a notar los cambios en el paso migratorio por el puente internacional Simón Bolívar tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de intensificar los controles, reseñó La Opinión.

Algunas personas que se encontraban en La Parada indicaron que había represamiento de inmigrantes y que se estaba exigiendo a cabalidad el cumplimiento de la documentación legal para poder cruzar.

En este sentido, las autoridades reportaron que 25 personas habían sido devueltas a Venezuela por no tener los documentos en regla.

Al parecer, tenían en su poder la Tarjeta Fronteriza fraudulenta o se querían hacer pasar por otras personas para poder ingresar a territorio colombiano.

De igual forma se pudo conocer que del lado venezolano también aumentaron los controles para el paso de colombianos.

Allí inspeccionan con mayor rigurosidad el pasaporte y si la persona debe viajar al interior del país, debe comprobarlo con el tiquet de viaje.

Por otra parte, también se pudo observar mayor número de uniformados colombianos custodiando la zona.

Respecto al tema, el coronel de la Policía Metropolitana, Javier Barrera, explicó “siguiendo las directrices del señor Presidente, estamos con la Policía de apoyo a Migración Colombia, con 250 efectivos en el puente Simón Bolívar”.

También agregó que los uniformados serán llevados a puntos de aglomeración de venezolanos en horas nocturnas, como parques, terminal de transporte y andenes, para garantizar los derechos humanos y realizar el debido control las 24 horas.

Durante estas operaciones, habrá acompañamiento de la Alcaldía de Cúcuta, Migración Colombia y el ICBF entre otras entidades.

Por otra parte, ante la queja de represamiento de personas por el paso fronterizo, Barrera explicó que es efecto de la intensificación del control y verificación de documentos.

Según indicó, en un 50% se redujo el tráfico de inmigrantes, indicó la autoridad. “Ayer a esta hora habían pasado 16 mil personas. Hoy son 8 mil”, afirmó.



No habrá más expedición de TMF

Como se recordará, uno de los primeros anuncios entregados fue que a partir de la fecha se suspende la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), tras considerarse que se había dado el tiempo suficiente para que los ciudadanos venezolanos realizaran este trámite y se evidenciara, por parte de Migración Colombia, un mal uso de este documento por parte de algunos extranjeros.

Los más de un millón seiscientos mil ciudadanos venezolanos que a la fecha cuentan con una TMF, podrán seguir haciendo uso de ella, para ingresar y transitar por las zonas delimitadas en la frontera colombiana.

Vale la pena recordar que la TMF no es un documento de identificación y no es válido para residenciarse o trasladarse a municipios no autorizados, ni al interior del país.

La finalidad de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza , es realizar el tránsito circunstancial dentro de las zonas de frontera establecidas, dentro de una permanencia no mayor a siete (7) días continuos.

El ciudadano venezolano, que se encuentre fuera de la zona de frontera habiendo ingresado con TMF, será objeto de una sanción administrativa migratoria por permanencia irregular en el territorio colombiano y en consecuencia su Tarjeta de Movilidad Fronteriza será anulada.