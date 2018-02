Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 9, 2018 9:06 am

FANB. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se agudiza la crisis interna. Crecen las solicitudes de baja y las deserciones. No quiere entender la alta oficialidad que son miles los que ya no quieren estar en la otrora respetada institución. Ya no basta el miedo a la sanción, al arresto y mucho menos a perder una carrera cuyos méritos están en duda. La Fuerza Armada era una familia hermosa, con sus diferencias y contradicciones. En todos los rincones del país se le respetaba, aun cuando aparecían críticas contra acciones determinadas. El ministro de la Defensa y el presidente de la República pregonan que la FANB defenderá al presidente de la República como comandante en Jefe y al Gobierno. Pero no hay una sola explicación de por qué hay tanto oficial detenido por rebelión, por traición a la patria. Tampoco sobre esos oficiales que están sin cargos. Hay en los comandos fotos de algunos altos oficiales que tienen prohibida la entrada a instalaciones militares. Cientos de oficiales procesados por delitos relacionados al narcotráfico y sustracción de armas y municiones. Ni una explicación recibe la FANB de que al oficial Ernesto José Mora Carvajal lo hayan ascendido. Era teniente coronel y Director de Seguridad del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, así como al teniente Adanay Parra Sánchez, al sargento primero Randymar Chirinos Álvarez, y a los sargentos segundos Johan Ulaves Soler y Gabriel Avendaño Puerta. Fue por el caso del avión de Air France que el 11 de septiembre 2013 aterrizó en el aeropuerto Roissy en París, con más de una tonelada de cocaína proveniente de Venezuela. Hubo tres militares más detenidos y los civiles Gabriel Reverón Rodríguez (seguridad aeroportuaria) y Luis Alberto Quintero Méndez (supervisor de plataforma).He ahí el documento que demuestra cómo el 26 de diciembre 2017, con la resolución 22395, el ministro Vladimir Padrino López, resuelve ascender a coronel a Mora Carvajal. La otra cara de la FANB es cuando el Tribunal 2do de Control Militar imputó a los primeros tenientes de las Fuerzas Especiales del Ejército: Jhonander Ceibas, Simón Torres Varela, Anderson Pérez Briceño, Robert Escalona Alvarado (Escuela de Infantería del Ejército), Eduardo Amaya, Gustavo Sandoval Quintero (R), así como al teniente Arias Pantoja y a los civiles Joaldy Deyon González y Juan Carlos Urdaneta. Los imputaron por rebelión militar, traición a la patria y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional. Ellos fueron detenidos por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) entre el 8 y 10 de enero. El fiscal noveno militar, Mayor (Ej) Luis Marval Flores, destacó que todos los imputados estarían relacionadas con el ex inspector Óscar Pérez y sus seis compañeros muertos en los sucesos de El Junquito.

Así resultó el director administrativo regional del poder judicial en Táchira, Luis Cánchica. Fue por enviar una comunicación a la sede del poder judicial en Caracas informando sobre la escasez de material para trabajar. Hay que agregarle la renuncia de empleados; ni suplentes hay. “Nadie quiere trabajar por tan bajos salarios”. Los alguaciles no pueden con los gastos de los vehículos. “Los aguinaldos del año pasado fueron los peores en la historia de los tribunalicios. Ni para comprar un pantalón”. FISCALÍA. En el caso del Ministerio Público la situación también es crítica. El Fiscal Superior, José Euclides Quevedo Abril, se resiste a autorizar las vacaciones a los fiscales, empleados y obreros. La destitución de fiscales, después de que la fiscal Luisa Ortega Díaz, saliera del país, fue masiva.

