Publicado en: Actualidad, Nacionales

Feb 9, 2018 10:25 am

En un país donde una de las principales noticias ha sido la muerte de pacientes renales por falta de insumos o que niños padecen de desnutrición extrema y deben buscar su alimento en la basura, pero a pesar de esta cruda realidad la Alcaldía de Libertador decidió organizar los Carnavales Caribe 2018 de Caracas destinando un presupuesto exorbitante que alcanza la cifra de Bs 16.500.000.000. Para los vecinos de la capital existen prioridades más importantes que realizar una fiesta y por esta razón varios dirigentes sociales exhortaron no asistir al evento.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que entre gallos y medianoche el Concejo Municipal de Libertador le aprobó a la alcaldesa Erika Farías un crédito adicional para la realización de la fiesta de carnaval en la capital. “En ningún momento se nos preguntó a los caraqueños si en medio de una brutal crisis económica y social queremos grandes rumbas, por eso llamamos a no asistir a esta burla que calificamos de insultante, donde la nueva alcaldesa derrocha dieciséis mil quinientos millones de bolívares en un majestuoso carnaval, cuando la ciudad está sumergida en basura y con el 80% del transporte público varado”, dijo.

Rojas destacó que estos presupuestos no cuentan con ningún tipo de contraloría y se aprueban de espaldas al pueblo de Caracas, por eso solicitó a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) debatir a profundidad este tema ya que hay señales suficientes que demuestran un posible gran hecho de corrupción. “Los caraqueños ignoramos donde se están destinando estas enormes sumas de dinero, ya que en las calles de Caracas solo se ve caos con una alta inseguridad, calles a oscuras sin casi alumbrado público, por solo mencionar algunos de los miles de problemas que sufrimos y no son atendidos por la Alcaldía de Libertador”.

El miembro de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria y Caracas Ciudad Plural, enfatizó que Erika Farías realiza una gestión donde el derroche y los mega conciertos chocan con los alrededores en donde miles de caraqueños con la mirada perdida buscan de entre la basura un poco de comida. “Tanto ella como Nicolás Maduro con estas acciones se burlan de dolor de un pueblo que ve morir a sus familiares por falta de medicinas o de broma pueden hacer una comida al día. Mientras caraqueños lloran el PSUV baila porque no sienten ni viven nuestro drama”, indicó.

Hizo un llamando a la dignidad y no asistir a este evento y centrar esfuerzos en transformar ese dolor y rabia que sienten los ciudadanos en una protesta pacífica y democrática para hacerle sentir al Gobierno de Maduro y al mundo el descontento popular. “El colapso social es inminente y está en las manos de la dirigencia convertirlo en una rebelión ciudadana que logre un verdadero cambio social en Venezuela. No podemos permitir que una banda de malandros termine de destruir al país”, concluyó.

Jóvenes de barrios de Caracas rechazan rumba de carnaval

Por su arte, Gregory Montaño, estudiante de la Upel y vecino de El Valle, llamó a no asistir a la fiesta de carnaval en rechazo al derroche financiero que va hacer la Alcaldía de Libertador en este evento. “No hay recursos para los pacientes renales, medicamentos para la gente hipertensa, pero si millardos de bolívares si se malgastan en una fiesta. Señora alcaldesa si tiene algo de dignidad no se burle de los caraqueños, porque no hay nada que celebrar, enfóquese en resolver los problemas de los caraqueños”, sentenció.