Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 10, 2018 7:23 am

Para evitar el bachaqueo y la especulación, usuarios de la Tienda CLAP de la Av. El Ejército, en Catia la Mar, hacen un llamado al Ministerio de Alimentación para que retorne el sistema de captahuellas. Este jueves se armó una tángana para comprar harina Pan y mantequilla.

Por Luisana Brito / La Verdad de Vargas

Estaban vendiendo 1 kilo de harina Pan a Bs. 13.500, uno de arroz a Bs. 45.000 y una mantequilla a Bs. 119.000.

Denunciaron “discriminación” por parte de los funcionarios, quienes le permitieron el ingreso a uniformados de la PNB, GNB, Polivargas y Milicianos sin hacer cola, burlando a los compradores que estaban desde el mediodía del miércoles.

“Cada vez lo hacen con menos vergüenza. No respetan a las embarazadas, adultos mayores ni a discapacitados que tienen horas aquí esperando. Dejan pasar a sus compinches uniformados y a los bachaqueros para que revendan los alimentos a la vuelta de la esquina”, aseguró Nelly Suárez.

Francys Monterey comentó que se anotó en una lista la tarde del miércoles para ser una de las primera en comprar ayer. “Vine e igual me dijeron que tenía que esperar. Estoy embarazada y eso no les importó. Llevo más de cuatro horas sentada en el piso y no aguanto más”.

Carlos Rivas manifestó que a las 6:30 pm del miércoles, una vez cerrado el establecimiento, se acercaron al menos dos vehículos y un camión para cargar. “Nos dijeron que se había acabado todo y luego vimos como estaban sacando las harinas. A los bachaqueros los dejan pasar una y otra vez, hasta llevarse todo”.