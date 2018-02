Feb 11, 2018 6:07 pm

En las fotografías publicadas por TMZ , se ve a Kylie muy delgada, vestida de negro, con una chaqueta beige y un canguro. Como si no hubiese enfrentado un parto hace 10 días.

Pero, lo que más extrañó al medio fue que la mujer salió sin su pequeña, ya que la bebé no aparece en ninguna de las imágenes.

Esta es una de las fotos que compartió TMZ.

Kylie Jenner’s First Photos Since Giving Birth to Stormi https://t.co/gT5LRHiORi

— TMZ (@TMZ) 11 de febrero de 2018