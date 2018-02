Feb 11, 2018 7:56 am

Una mujer falleció hoy y doce personas resultaron heridas después de que un hombre les atacara con un cuchillo en un centro comercial ubicado en el distrito de Xicheng, al sur de Pekín, alrededor de la una del mediodía.

El suceso se produjo en el centro comercial Joy City, de siete plantas y que alberga numerosas tiendas de ropa, en la zona comercial de Xidan.

Según informa la agencia oficial Xinhua, los heridos fueron traslados al hospital, donde se produjo el fallecimiento de una de las atacadas. Los doce que se encuentran ingresados, nueve mujeres y tres hombres, están en condiciones críticas.

La polícia ha arrestado al causante del incidente, del que sólo se conoce que tiene 35 años, se apellida Zhu y ha confesado ser responsable del ataque y haberlo hecho motivado por “agravios personales”, informa Xinhua. EFE

At 13:00 on February 11, Beijing time, there was a man armed with a gun in the west bank Joy City shopping mall in xicheng district. Police quickly seized a male suspect and sent the injured to hospital. The case is under further review. pic.twitter.com/BefwsMOGgE

— ???? (@oDfY0jvo6NV7Tjh) 11 de febrero de 2018