Publicado en: Curiosidades, Titulares

Feb 12, 2018 9:50 pm

Es difícil aceptar cuando detectas que la persona que más amas no siente lo mismo por ti. Incluso, hay quienes se rehusan poniendo excusas donde hay claras evidencias. A pesar de que en la mayoría de las ocasiones, la diferencia de sentimientos se detecta fácilmente, hay a quienes se les dificulta descubrir cuando la otra persona no la ama de la misma manera en que ella lo hace. Si eres una de ellas, hoy sabrás cómo hacerlo.

¿CÓMO SABER DE QUÉ LADO ESTÁS?

1. Cuando conviven

ÉL:

Te invita a comer algo rápido, te pregunta cómo te fue en el trabajo o en la universidad pero no ahonda mucho en temas personales. Nada de un: ¿cómo te has sentido últimamente?, ¿qué te gustaría que hiciéramos el fin de semana?, ¿qué tal si nos vamos de día de campo?

Él solo se basa en el aquí y el ahora.

TÚ:

Te interesa saber qué lo motiva, qué le gusta hacer y por qué. Tu tarde perfecta es estar junto a él viendo una película o una serie, no importa la hora. Constantemente le haces saber lo importante que es para ti y que significa en tu vida. Eres muy cariñosa y eres quien extiende primero su mano cuando van caminando por la calle.

2. En la intimidad

ÉL:

Va directamente al punto sin preguntar si te apetece o no. No sientes una conexión que va más allá de lo carnal. Se concentra solo en su propio placer. No te pregunta si te gusta o no. Cuando terminan tiende a seguir con sus asuntos. No hay abrazos ni cariños después del sexo.

TÚ:

Complacerlo te complace. Para ti es importante que tu pareja sienta lo más cómod posible y haces todo para que eso suceda. Si tú tienes muchas ganas y él no, respetas su decisión.

3. En las reuniones

ÉL:

Frente a sus amigos, te trata como una persona más [eso cuando llegas a estar presente], pues no suele invitarte mucho a sus reuniones. Incluso, casi no conoces a ninguna de sus amistades.

TÚ:

Siempre lo invitas a todas tus reuniones. Tus amigos tienen conocimiento de tu relación porque no te cansas de presumirles lo feliz que eres junto a tu pareja. Lo incluyes en todo, incluso en los viajes.

4. En un día normal

ÉL:

Te deja en visto durante horas y pone de pretexto que ha estado muy ocupado. Dice que te escribe o te llama después pero ese momento nunca llega hasta que tú le envías señales de que todavía existes.

TÚ:

Eres la primera en decir: “Buenos días”, siempre creas planes en los cuales ambos estén involucrados, haces todo lo posible porque se vean tan solo algunos minutos. Siempre estás dispuesta a ajustarte a sus horarios [él no].

Nota tomada de Soy Carmin