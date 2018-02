Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Feb 13, 2018

La comediante Tiffany Haddish habló de una particular ocasión con su amiga Beyonce, cuando esta dejó en claro que no le gusta que se acerquen demasiado a su esposo, el rapero Jay-Z, reseñó E.

La estrella de Girls’ Trip relató que estaba en un after party con la famosa pareja cuando vio cómo pasó todo.

“Yo tenía un rato hablando con Jay Z”, dijo Haddish. “Y había otra actriz también hablando con Jay Z”. La comediante dijo: “[La actriz] tocó el pecho de Jay Z y Beyoncé llegó tipo… ‘P*rraaaaa’ aunque no dijo eso”.

Explicó que el lenguaje corporal de Beyonce lo dijo todo. “Su actitud, su cuerpo, la manera en que caminó hacia ellos, todo decía, ‘Quita tus manos del pecho de mi hombre'”.

Haddish, no reveló el nombre la actriz, ni la ocasión específica. Sin embargo se cree que fue la misma noche de diciembre en que Haddish y Beyonce se tomaron una épica selfie, una foto que evitó que Tiff se metiera en una pelea.

“No puedo contar lo que ocurrió en la fiesta, pero Beyoncé me decía que me divirtiera y yo, “No, ¡terminaré peleando con esta p*erra!’ Ella me insistía, ‘No, diviértete, Tiffany’. Y yo le respondía, ‘Solo me divertiría si te tomas una selfie conmigo. Ella dijo, ‘Okey’, y luego sepultó su cara en mi peluca”.