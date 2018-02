Publicado en: Actualidad, Deportes, Sucesos

Feb 13, 2018 7:44 am

Concluida la rueda de prensa por la liberación de su madre, Ana Isabel Soto, de 72 años, Elías Díaz, cátcher de la organización Piratas de Pittsburgh en Estados Unidos, y jugador de los Bravos de Margarita en Venezuela, se pronunció acerca del trabajo realizado por los organismos de seguridad del estado para que regresara con bien, publica La Nación.

“Esto fue un trago amargo que no se lo deseo a nadie. Fueron horas de angustias, sin dormir. Me dieron donde más de me duele: mi madre. Ya puedo respirar con tranquilidad. Gracias a todos por el apoyo y a los organismos de seguridad por el trabajo realizado”, destacó.

Elías recibió llamadas de su organización, de sus compañeros, mánager, la gerencia del equipo, expresándole todo el apoyo en este momento tan difícil que vivió. “Yo tenía que viajar hoy lunes a Estados Unidos, porque mañana comienzan los entrenamientos, pero la organización me entiende y sabe que debo resolver algunas cosas antes de partir”, señaló.

El pelotero detalló que nunca en su vida recibió alguna llamada telefónica extorsiva, por el contrario, siempre colaboró con todo su entorno, en muchos aspectos.