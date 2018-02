Publicado en: Actualidad, Nacionales

La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, diputada Karín Salanova, lamentó que en los últimos cuatro días, cuatro familias se enlutaron luego que murieron miembros de las mismas, por haber comido alimentos no aptos para el consumo. Los más vulnerables, los niños, seis fallecieron y un adulto mayor.

Nota de prensa

Salanova informó que el caso no puede ser manejado como simples cifras, “se tratan de vidas humanas”. Entre las víctimas fatales están: Angerlin Gabriela Carrillo Pérez (2), Frangeli Pérez (3) Jemerson Rangel (5), Rogelio Peraza (73), Brayan Rangel (5), Carlos Delgado (4) y Nohemí Delgado (6), “hablamos de víctimas que consumieron alimentos que no contaron con el control sanitario, de hecho, se han recibido innumerables denuncias que algunos alimentos han sido recogidos del vertedero de Las Tejerias y el gobierno no ha hecho nada, el desespero por adquirir los pocos productos que se consiguen y calmar el hambre llevaron a la muerte a seres inocentes, esto tiene que parar”.

En ese sentido la parlamentaria catalogó de insólito que “el ambulatorio de Las Tejerias, donde llegaban los pacientes, no contaba con insumos, menos ambulancia, por ello se trasladaron al hospital de José María Benítez de La Victoria, esperando contar con mejor suerte, pero es que la escasez de insumos impidió que los más graves fueran atendidos adecuadamente, no se contaba en el momento con medicamentos ni equipos como sondas, cortisona y yelco, una vez que la situación se agravó y se hizo público lo que estaba ocurriendo, el alcalde del municipio Santos Michelena, Pedro Hernández, junto a una comisión de Corposalud, aparecieron la mañana de este martes, dotaron el ambulatorio y el hospital, hasta de la nada aparecieron ambulancias, reconociendo con un silencio que aturde, la crisis que en infinitas ocasiones han denunciado médicos y pacientes”.

La parlamentaria Karín Salanova, informó que en las próximas horas acudirá a las instancias nacionales para solicitar que inicien una investigación por lo ocurrido y se aclaré que detonó el brote de intoxicados, “conversamos con familiares de las víctimas y nos afirmaron que la reacción inició una vez que comieron yuca, por lo que presumimos que estuvimos en presencia de intoxicaciones por la ingesta de yuca amarga, también nos contaron que otros afectados consumieron asopado que contenía granos, papa, plátano verde y yuca, lo cierto, es que el Gobierno tiene la obligación de exclarecer el caso y la Defensoría ocuparse en velar por el bienestar de todos los venezolanos por igual”.