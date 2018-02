Feb 14, 2018 6:31 pm

En medio del tiroteo que sacudió la tarde este miércoles al colegio Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, Estados Unidos, un estudiante comenzó a tuitear con su teléfono desde el interior de la escuela secundaria, reseñó Infobae.

Sus tuits, acompañados de fotografías que alcanzaba a tomar desde donde se encuentra, tirado debajo de los pupitres de su aula, muestran su angustiante situación.

“Mi escuela está siendo tiroteada y estoy encerrado adentro. Estoy con muchísimo miedo”, escribió en su primer tuit desde la cuenta @TheCaptainAdain

“Todavía encerrado. Me fijé en las noticias locales y hay más de 20 víctimas. Larga vida al Marjory Stoneman Douglas HigH”, agregó un rato después.

Unos minutos más tarde, escribió: “Hola twitter. Cierro mis DMs (mensajes directos). Aprecio a todos los que se están contactando conmigo. Todavía estoy encerrado en la escuela. Pero recuerden que sólo soy un alumno del nivel inicial. Por favor, no solo envíen su cariño para mí, pero recen por las familias de las víctimas. Cariños para todos”.

La policía rodeó la escuela y un rato más tarde logró atrapar al tirador. Los canales de noticias hablan de decenas de heridos.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb

— Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018