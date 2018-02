Publicado en: Opinión

Feb 16, 2018 7:54 am

No los olvido… día a día se cumple un año más de la caída de todos los jóvenes que se unieron a la batalla de febrero hace 4 años y los rebelión de abril el año pasado. No los olvido. Por favor, no los olviden ustedes tampoco. Ellos serán libres el día que nosotros seamos libres también.

De menos a más… Así son las luchas pacíficas. Tardan mucho, mucho, muchísimo. Desde que se comenzó a trabajar en la oposición a trazar la ruta para que los factores políticos partidistas tomaran el control del Estado y nos dejara de gobernar los representantes del socialismo venezolano es mucha el agua que ha corrido debajo del puente. Hemos visto victorias y derrotas y en el tablero azul las derrotas abundan y en la población sobra decepción. En el oficialismo hay muchas victorias políticas aunque hoy su mayor derrota es que nadie afuera les cree; y digo afuera porque yo sigo viviendo con mis vecinos que matarán porque la revolución siga y tomo el autobús con los mismos amigos chavistas de ruta diaria que jamás dejarán de apoyar a su presidente obrero. La mayor pérdida interna es que cada vez más venezolanos se suman al club de los que sobrevivimos como podemos mientras que varios grupos de venezolanos están mejor que nunca, pues como todos sabemos en las crisis, siempre hay gente a la que le va bien, muy bien en realidad. Me refiero a los enchufados y a los vivos. Los decentes pendejos estamos jodidos por ser tontos con moral. Así que el oficialismo carga sobre sus hombros ser muy buenos en política para mantenerse en el poder desde el poder, mucho más buenos para trasladar sus fracasos o victorias intencionales de dominación de masas como la hiperinflación, a otros actores como los opositores políticos, los empresarios o los imperialistas extranjeros. También son los mejores para mentir y negociar. Esto último los caracteriza. ¿Pero la oposición qué negoció?

Aquí nos podemos extender… El oficialismo peleó y pelea para no dejar de ser el poder. Minó y dinamitó la confianza entre la población opositora y sus líderes. ¿Compró líderes opositores? Aunque nadie lo afirma hoy nadie lo pondría en duda, es decir, el oficialismo ganó. ¿La oposición política nos mintió, nos usó, nos engañaron? Hay quienes creemos que esos verbos son presente y no pasado. ¿Pero qué se negoció? ¿La salida de Maduro? ¿El canal humanitario? ¿Qué Rosales fuera presidente, que fuera Ramos o que fuera Falcón? ¿La habilitación de López, de Capriles? ¿La generación de mensajes no oficiales para que creamos que nos van a invadir los gringos y que Lorenzo va a ser el candidato salvador del país? ¡NO! Nadie sabe lo que se negoció ni lo que se sigue negociando. Hay una lista de condiciones que conocemos por los medios pero ¿es eso realmente lo que se negocia? Según me cuentan unos amigos capitalinos que trabajan en “Pajarito”, hoy día se negocian condiciones para ir a elecciones transparentes y el mejor aliado que se ha encontrado en esta lucha es hasta ahora, el público “Grupo de Lima”. Ahora yo sólo reflexiono: ¿Condiciones electorales hacen ganadora a la oposición? Yo quiero creer que sí, pero eso es lo que yo quiero creer.

Los movimientos del tablero… Este miércoles el país y el mundo presenciaron en la cadena nacional de Radio y Televisión que la “correcta” presión internacional sí da resultado. A Venezuela le habló un Maduro muy distinto. Habló un Presidente diferente, tan diferente que no ha y manera de no pensar que algo se traen entre manos porque los oficialistas no dan puntada sin dedal y hábiles son, muy hábiles. Lo primero que quiero decirles es que yo sueño igual que muchos que nos invada, por eso es que alguien, gobierno u oposición, inventa que nos invadirán pero eso no es así; y menos en este tiempo de la humanidad. También quiero que venga un caballero en su blanco corcel y libere a Venezuela y la conduzca a la gloria merecida. Por eso alguien, gobierno u oposición, me crea el imaginario de un hombre así. También quiero que otro haga por mí lo que yo debo hacer y por eso no hago nada. Por eso dejo que pasen las cosas, como que me quiten el efectivo por ejemplo, porque esto tiene cambiar y la situación no va a durar así mucho tiempo. Dejo que falten las medicinas, la comida, la vida porque esto va a cambiar en algún momento. Queridos lectores, en la política como en la vida de un país, al igual que en la vida personal las cosas cambian cuando uno las cambia. La comunidad internacional se dio cuenta que con Venezuela debían ser más enérgicos; lo fueron y el Presidente de la República cambió. A lo interno los ciudadanos independientes, se están dando cuenta que los líderes partidistas no están promoviendo el cambio que se necesita y por eso, se están organizando y en esto sí creo con fuerza porque en otros países, la organización ciudadana y la presión internacional han sido exitosas. Es tiempo de ver el tablero, de ver sus movimientos, sus luces encendidas. Sabemos que algo pasa pero no podemos seguir de brazos cruzados esperando que alguien haga lo que debemos hacer nosotros.

Una luz sombría… podría ser que el Gobierno firme el acuerdo con la oposición hecho en República Dominicana y aunque esto beneficia de primera mano a la oposición política, quiero ver cómo van a hacer para que eso se traduzca en beneficios inmediatos a los que están pasando hambre, a los que buscan medicamentos y no los encuentran, a los que el dinero no les alcanza ni para un mendrugo de pan. ¡Cuidado! Que lo que se puede celebrar como una gran conquista de la oposición no necesariamente lo celebrará la ciudadanía, que es la vota en las elecciones. Ya lo he dicho, condiciones electorales no necesariamente hacen ganador al candidato opositor por una simple razón, la gente quiere votar pero por un candidato que valga la pena, no por el más conveniente para que en Venezuela siga el quítate tú pa’ poner yo.

En el Zulia… el silencio de los partidos políticos hace mucho ruido. AD, ni dice ni hace; UNT enmudeció; PJ está calladito y VPA ni se siente. Con dolor de cabeza, algunos de los miembros de los partidos, ven el surgimiento del nuevo movimiento de ciudadanos no partidistas, Buenos Días, a cargo del joven Gilberto Gudiño. Ya lo ven en la calle, haciendo cosas pequeñas y los miran y los miran como quien mira un barco que zarpa desde la bahía. La debacle llegó para instalarse en los partidos: PJ pierde a su fuerza joven; VPA se queda sin gente, no tiene sede y lo peor, no tienen plata. AD, son una partida de rumiantes y en UNT, nadie cierra la puerta.

Ellos deberían ayudar… si los políticos zulianos quieren sonar, para bien, deberían ayudar las causas como esta de la pequeña Amelié. Yo les pido a los políticos que todos los viernes me leen, a los empresarios que tienen cómo hacerlo que son muchos, que se ganen una bendición del cielo ayudando a esta pequeña guerrera que nos necesita para irse del país a buscar su sanación física. Aquí les dejo los datos, en la foto que acompaña este texto. Amelié tiene cáncer, su mamá es periodista y junto a otros niños, esperan un ángel que les cambien la vida y le den una oportunidad para continuar sonriendo.

Ataques a la Liberta de Expresión… siguen los ataques a la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa. Esta semana dejó de circular, luego de 114 años, el Diario El Impulso por falta de papel. Recordemos que el papel periódico que se provee a los diarios en el país, lo maneja la Corporación Maneiro y esta, está a cargo del Gobierno. En un Editorial, El Impulso habla de todos los trámites hechos para solicitar el papel y que Maneiro los ha dejado esperando al punto de cerrar. Mi solidaridad total con la gente del Impulso y mis colegas que seguirán adelante desde las trincheras que tendrán disponible porque la verdad hay que decirla.

La clave… es y sigue siendo la participación de la oposición en las elecciones convocadas por el oficialismo. Recordemos en las pasadas columnas, les mencioné que uno de los mayores errores cometidos por la oposición fue participar en el proceso electoral del 15O el año pasado, pues esto, que se está manejando hoy, que Maduro vaya solo a las presidenciales del 22A, fue lo que debió pasar el año pasado; el oficialismo debió ir solo a las regionales del 15O. Esa fue la recomendación internacional que la oposición no siguió, lo demás desde allá hasta hoy, es historia viva que pesa más que un ancla lanzada a mar abierto.

En la MUD… En la Mesa de la Unidad deshojan la margarita. Ir o no ir. Si vamos nos jodemos. Si no vamos, jodemos. Por qué digo eso, porque mi amigo, el que trabaja en “Pajarito”, me dijo que “la presencia o no de la oposición en el proceso electoral convocado determinará el rumbo de la estabilidad de Maduro”. Los partidos ahora están urgidos por escoger a un líder unitario pero le han preguntado a la gente opositora cuál candidato quieren para votar por él. ¡Dios Santo, te imploro que esta torpe oposición no se meta otro culazo!

¿35 mil? Según la Alcaldía de Maracaibo, 35 mil marabinos transitaron por la terminal terrestre en estos carnavales. Recuerdo que en la gestión de la señora Eveling, la cifra más alta de movilidad fue de 25 mil temporadistas. Creer que ahora fueron 10 mil cuando no hay efectivo, cuando el parque automotor no tiene cauchos ni repuestos, me pone a pensar… ¿será verdad?

Viene la locura… El gremio del transporte público anunció que a partir de la próxima semana, la modalidad de buses, autobuses, minibuses trabajarán sólo tres días a la semana: los lunes, miércoles y viernes. Así de sencillo. No oigo al gremio de los empresarios decir ni una palabra al respecto y debería, porque sus trabajadores se mueven en transporte público. Que Dios nos ayude porque definitivamente, esto se pone feo.

Bueno amigos, nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza|@Yrmana