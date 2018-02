Publicado en: Actualidad, Regionales

Feb 17, 2018 8:15 am

La incertidumbre de los pacientes renales de Maracaibo continúa. Una vez más, los enfermos nefróticos quedan sin insumos para realizar las hemoterapias. Así lo reseña laverdad.com

Hasta el pasado jueves se dializó en la Unidad Centro del Sol, ubicada en la calle 100 en Sabaneta, hoy solo se realizaron limpiezas y seguimiento a los afectados, aseguraron los usuarios del centro médico.

Carlos Vivas, paciente de esta unidad de diálisis desde hace dos años, afirmó que todas las semanas sucede lo mismo. “Hoy hay insumos, mañana no sabemos. Nos enteramos de que no nos van a dializar cuando llegamos aquí”. El afectado renal comentó que “posiblemente” para el lunes lleguen los insumos y se retomen las terapias, según la información que le suministro el personal de la unidad médica.

Los pacientes del Centro de Diálisis de Occidente (CDO) también denunciaron que, nuevamente, se paralizaron los tratamientos por la falta de insumos en el centro de salud. El personal médico informó que hasta el lunes no se sabrá si llegan insumos de nuevo.

Crisis aguda

En el Hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, funciona una unidad de diálisis que atiende a los pacientes renales de los sectores de Paria y estados aledaños, junto al área de Quirófano y la Unidad de Cuidados Intensivos conforman tres departamentos que trabajan a medias en el importante centro asistencial, mientras las otras áreas están paralizadas por falta de recursos.

Migdalis Rojas, coordinadora de la Unidad de Diálisis en Carúpano, informó que trabajan a media máquina debido a la falta de antibióticos, hipertensivos, catéteres, entre otros materiales necesarios.

“Se atienden 35 pacientes de hemodiálisis, para un total de 13 diálisis mensuales por paciente y todas se realizan a medias. Además, en el hospital no funciona la máquina de rayos X, el crematorio, la morgue, el laboratorio, la sala de tomografía, la nevera donde guardan los medicamentos para los pacientes de diálisis no enfría, no hay tóner para imprimir récipes ni carpetas para hacer nuevas historias. Esto va en decadencia”, indicó Rojas.

La médica conforma un grupo de dos nefrólogos que atienden emergencias en el centro asistencial. Las consultas externas se encuentran suspendidas porque en el mes de diciembre robaron los consultorios sustrayendo la papelería y equipos.

Rojas informó que la unidad médica se mantiene prácticamente con autogestión y que cada día la disminución de medicinas y material afectan el tratamiento de los dializados.