Publicado en: Destacados, Nacionales

Feb 17, 2018 11:46 am

Con la opinión negativa de 89,5% de los encuestados, se revela la economía familiar del venezolano en todos sus estratos sociales se ha deteriorado progresivamente a lo largo de todo el mandato presidencial de NicolásMaduro pero, especialmente, desde fines del año 2014 cuando pasó a tener índices francamente regresivos.

Por lapatilla.com

El hallazgo se encuentra en el más reciente estudio de opinión pública nacional de la empresa Hercon Consultores, mediante 1.200 entrevistas en hogares en todo el territorio nacional urbano/rural entre inscritos en el CNE, entre el 24 de enero y el 13 de febrero de 2018, para un error máximo adminisble del +/- 3,2%.

Ante la pregunta “¿Usted cree que las cosas en el país mejorarán bajo la conducción del presidente Maduro?” apenas el 18,3% contestó “Si”, una mayoría del 79,1% que “No” mientras el 2,5% no contestó.

También se preguntó “-Para salir de esta aguda crisis económica, política y social, ¿Considera usted que el país necesita un cambio de gobierno nacional?” el 21,9% respondió que “No”, el 74,5% que “Sí” y el 3,5% no contestó.

Comenta la empresa Hercon “El 74,5% de las personas que fueron entrevistadas creen que el país necesita un nuevo presidente que le dé verdaderas soluciones a los venezolanos. La mayoría de los entrevistados coinciden Venezuela no va a avanzar si no se produce un cambio político trascendente. Repetimos la narrativa: La revolución bolivariana liderada por presidente Maduro se enfrenta a indicadores negativos, precariedad en su capital político, no sólo se aferra al poder, sino se atreve a soñar aún en la construcción de la neo dictadura del proletariado organizados en comunas. Ya no son tiempos del boom petrolero, el país vive una especie de deslave social, hiperinflación, golpea con mayor intensidad a los sectores más vulnerables del país – estratos C, D y E – hace que los hogares en condición de pobreza por ingreso se incrementen, esta situación contrasta con los altos niveles de pobreza que afecta más 70% de las familias venezolanas”

Se preguntó “Ante las expectativas económicas, políticas, y sociales, ¿Usted cree que Presidente Maduro debe ser reelecto para continuar al frente de la presidencia de la República o por el contrario debe salir de la presidencia este mismo año?” y el 74,3% respondió que “debe salir este mismo año”, el 21,3% que “debe ser reelecto por otro período” y el 4,3% no contestó.

Expectativas del país

– Para el 81,5% “El modelo económico impuesto por presidente Nicolás Maduro fracasó”

– Para el 9,1% “Hay que tener confianza en presidente Maduro mejorará la economía del país”

– Para el 7,1% “El gobierno tiene la razón, los CLAP son la solución a la guerra económica”

– Para el 74,5% “El gobierno de presidente Nicolás Maduro no puede resolver la crisis apoyado en los CLAP y Carnet de la Patria”

– Para el 80,2% “La gestión del gobierno de Nicolás Maduro por el bienestar del país ha sido negativa”

– Para el 77,1% “El principal problema que más le afecta personalmente es la inflación”

– El 32,5% se iría del país si Maduro es reelecto por seis años más”

– El 71,1% está en desacuerdo que la MUD regrese a la mesa del diálogo para “continuar en la búsqueda de una salida definitiva a la crisis que transita el país”

Estudio exploró la opinión que tienen los venezolanos sobre las diversas temáticas: expectativas económicas y su problemática, valoración de gestión, problemática nacional, diálogo gobierno / oposición, intención de voto elección presidencial, inmigración, gestión MUD, primarias MUD, popularidad de algunos precandidatos presidenciales MUD y militancia o simpatía por partidos políticos nacionales.

Vea a continuación completo el estudio de opinión pública nacional de la empresa Hercon Consultores para Febrero de 2018

