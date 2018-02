Publicado en: Opinión

Feb 18, 2018 8:10 am

Diosdado Cabello, @dcabellor publicó un tuit

en que dijo:

A eso yo respondí la siguiente cadena de tuits:



2. fin de ese pesado lastre. Rechazan realmente todo lo que ustedes quieren, y representan. De manera que si ustedes llaman enemigos a EEUU, Colombia, Brazil, y la gran mayoría de la comunidad internacional que quiere ayudarnos, ellos (los barrios populares y la fuerza armada) los van a tomar como amigos. No sé cómo

3. vas quedar tú, con todo esto, con lo del decreto de guerra a muerte de Bolívar, que declaró a todos los venezolanos inocentes, aún siendo culpables. En particular, porque estás declarando como enemigos a la grandísima mayoría de esos venezolanos. Solo por el “pecado” de querer librarse de

4. este yugo que han impuesto ustedes. Un yugo realmente insoportable. Un yugo asesino. Genocida. Solo para que un grupito de ustedes siga disfrutando de las grandes prebendas que vienen del poder ilegítimo que detentan a la fuerza. De manera abusiva. Y cobarde, por lo demás.

5. Pero quería preguntarte algo: Si así pides que sean tratados los que quieren una intervención militar liberadora de ese yugo, cómo crees que se debería tratar a los venezolanos que aprueban no ya una intervención militar, sino una ocupación militar? Y económica? Y política?

6. Y social? Que acatan el mando de un jefe militar, político, de otro país, como el mando para el país de todos los venezolanos, que sienten a esa ocupación como la principal causa de sus males, los mencionados? De la pérdida de su soberanía alimentaria, sanitaria, monetaria,

7. económica, agrícola, industrial, social, territorial, geopolítica? Deberían esos venezolanos ser catalogados como enemigos? Y tratados como tales? Personalmente he propuesto un salvoconducto para ellos. Incluyéndote. Para que no haya guerra. Para que cese la violencia.

8. Para que cese el abuso. La humillación. La esclavización a la que ha sido sometido el pueblo de Simón Bolívar. Aquí te mandé una carta. A ver qué te parece https://www.lapatilla.com/site/2018/01/25/felipe-perez-marti-diosdado-ya-basta/

9. Por cierto que cuando me refiero al “Comandante Supremo” en esa carta, me refiero a Dios. No sé si sabes que soy el inventor de esa expresión. Como eres un soldado, te invito a leer esta carta dirigida a todos ellos, en que explico eso, y algunas otras cosas que están muy

10. vigentes. A ver qué te parece, también. Y así llegamos a un acuerdo, para la salida pacífica de ustedes del gobierno. Y para que el nuevo gobierno trate bien al chavismo, como debe ser, para que haya gobernabilidad, paz, recuperación, reconciliación, y hasta perdón. Esta es

11. la carta a los soldados: https://www.lapatilla.com/site/2016/09/25/felipe-perez-marti-a-los-soldados-venezolanos/ Fíjate que no he incluido lo de qué piensas que debemos hacer con los venezolanos que aceptan a un extranjero como presidente. Que además es títere de otro presidente extranjero. En este caso, no son absueltos por el decreto de

12. Bolívar. Ten eso en cuenta. Pero a pesar de eso, esta es la propuesta de gobierno, y de salvoconducto para ustedes, incluyendo al presidente extranjero, que Bolívar no perdonaría, pero nosotros sí, por ser sus hijos. A ver qué te parece. Qué les parece https://www.movimientolibertadores.com/doc/GPSresumenv3.pdf

13. Por cierto, Diosdado. Por favor corrige este error gramatical: Tu tuit debe decir “para tratarlos como tales” No “para tratarlos como tal” (es plural, no singular). No te culpo por ese error. A cualquiera se le pasa. El otro error, sí que es de más monta, como te dije. Y te lo queremos perdonar mediante un salvoconducto. Qué te parece?

Hasta aquí, a ver qué les parece. ¿Creen que Diosdado responderá? Me han dicho que ha borrado mis respuestas de su time line (el record de sus mensajes en tuiter). No se han perdido esos tuits míos, sin embargo, pues están en mi time line. Y en parte por eso me he animado a publicarlo por aquí. Pues eso hay que debatirlo, ¿no les parece?

Tiene que ver con la salida de esta guerra, en la que estamos metidos. Y damos una solución, en el Movimiento Libertadores, del cual formo parte. En particular, la solución propuesta implica que no habría, ni intervención extranjera, ni ocupación extranjera. Con la salida de este gobierno nos podemos evitar esos dos tremendos males.

¿Qué piensan de eso?

Cordialmente y pendientes, que lo bueno ya llegó