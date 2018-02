Publicado en: Opinión

Estamos en un punto en el que nunca, ni en los relatos de ciencia ficción o realismo mágico más sórdidos y depravados, se pueden comparar con la actual situación de Venezuela. Es menester impostergable hermanos, Salvar nuestra patria, en defensa propia. Ya no hay ni un resquicio, ninguna hendija que quede sana de nuestros pilares como República: No hay educación, no hay salud, no hay productividad, somos un país de zombies buscando comida, rasguñando las sobras para sobrevivir. Es urgente sacar a los culpables como sea.

Hay sin embargo una representación política a la que nunca autorizamos para que negociara con el régimen, quienes también son zombies en busca de beneficios propios. La tragedia humana de la muerte de niños cada semana por desnutrición, comer en la basura, falta de electricidad en unidades de cuidados intensivos los hace implorar un canal humanitario pero se han dejado quitar así sin más ni más las atribuciones que millones de venezolanos les dimos sin asumir que ese mandato legítimo es para exigir y no para mendigarle al tirano y sus bufones. Era de esperarse que después de los predecibles y reiterados fracasos de los dialogantes del G4 de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en República Dominicana, con una “ingenua” esperanza de obtener acuerdos según un pliego de peticiones que no son otra cosa que el cese de violaciones a la Constitución Nacional, no se obtuviera ningún resultado que restituya el orden democrático y como respuesta a esta falta de “acuerdo” nos anuncian unas ilegales elecciones presidenciales convocadas por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y fijadas por el Consejo Nacional Electoral para el 22 de abril de este año.

Por cierto, esa misma representación y algunos otros actores disociados, aún tienen el descaro de estar evaluando la posibilidad de ir como candidatos contendores del dictador, lo que a todas luces lo validaría al tener competencia.

En medio de este caos, tenemos la sensatez y el rechazo categórico de la comunidad internacional y especialmente de los 14 países que integran el Grupo de Lima, la Unión Europea y los EEUU, quienes han sido mucho más patriotas que este errático grupúsculo de la oposición venezolana. Agradezco la firmeza y sería posición de estos países pues entiendo que ven más allá un peligro para la región.

Estamos convencidos que el interés de la comunidad internacional es salvaguardar su propia seguridad frente la amenaza que supone el gobierno terrorista y narcotraficante de Nicolás Maduro y sus secuaces, pero en definitiva es mucho más consciente de la calidad criminal de quienes gobiernan mi amada Venezuela. Por el contrario los 4 representantes de los partidos políticos más significativos de la oposición venezolana, aún se prestan para seguir el juego seudodemocrático del diálogo que lo único que persigue es la legitimación del gobierno más rechazado del mundo. Nicolás Maduro y su régimen goza del prestigioso rechazo de más del 85% de la población venezolano y de gran parte de la comunidad internacional, situación pocas veces vistas en la historia mundial, pero que se han ganado con sus, cada vez más descarados, actos terroristas y comercio internacional de drogas, además de los asesinatos sanguinarios y viles cometidos contra los disidentes venezolanos.

En el estado actual del país, devastado económica, social y moralmente hablando, con un gobierno forajido, dirigido por los narcos del gobierno Cubano (los mayores beneficiarios de las riquezas venezolanas) a los que no les duele Venezuela y mucho menos su gente, no hay salida electoral posible desde mi punto de vista. Frente al abuso de poder la Constitución venezolana prevé el procedimiento a seguir, en su conocido artículo 350 que reza: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. la rebelión consagrada en la Constitución como un deber de todo el pueblo de protegerse a sí misma y sus instituciones.

En honor a ese llamado el pueblo venezolano ha salido en innumerables ocasiones a la calle y ha sido cruelmente asesinado, apresado y perseguido por el régimen. Hoy ese pueblo está famélico, deprimido y desesperanzado por la falta de liderazgo coherente, no se ocupa de más que de sobrevivir y sacar a su familia adelante. Por su parte, los llamados naturales a defender la patria, por ser quienes detentan las armas, las Fuerzas Armadas Nacionales, están dirgidas por los Chimbos generales cubanos, a quienes les han entregado los ejes de seguridad de nuestro país: La Defensa, la identificación y la alimentación. Esta cúpula corrupta que reprime cualquier movimiento militar de los cuadros medios que pretenda restablecer el orden democrático. Siendo así, no queda más remedio que apoyar la intervención militar extranjera, lo cual sería en algo semejante a lo que nuestro Libertador Simón Bolívar logró en 1810 cuando buscando aliados con fortaleza estratégica equiparable al imperio español, gestionó el apoyo , el refuerzo de fuerzas inglesas siempre bajo su comando . He allí un claro ejemplo histórico y nacionalista de alianzas extranjeras en aras de un objetivo común o ¡me van a decir ahora que Simón Bolívar es un apátrida! Hay que ser cínico para hacerse el loco con la evidente y asqueadle entrega de nuestra soberanía a Cuba, China, Rusia, Irán extendiéndole alfombra roja para instalar bases militares, darles pasaportes venezolanos a terroristas, ampliar sus redes de narcotráfico entre otros negocios turbios.

Dejemos de lado el baladí argumento de la lucha patriótica en solitario, entendamos el momento histórico que vivimos y la inminencia del colapso de la patria y aceptemos, con sentido patrio, ese gran apoyo internacional que nos ofrecen. Es el momento de zafarnos de los prejuicios y de pedir al mundo que actúe con contundencia e inmediatez, ya que las riquezas que estan saqueando a nuestra patria la están utilizando para financiar el terrorismo internacional con consecuencias incalculables. Venezuela es rica en uranio y torio (100% más potente que el uranio) utilizado en la fabricación nuevas tecnologías de comunicación y de armas nucleares y el mundo sabe que ambos minerales son exportados semanalmente a los países aliados al narcoregimen venezolano. Tenemos que estar muy claros, el problema de Venezuela dejó de ser de los venezolanos y ahora es del mundo.

A estas alturas de la realidad venezolana los que creemos en pajaritos preñados, los que no vemos solución electoral ni negociación posible con estos malandros, estamos cada día más convencidos de que asi como Bolívar buscó alianzas estratégicas, deseamos y autorizamos a los países hermanos que se ven también afectados por esta debacle humanitaria para intervenir y ayudarnos a execrar es estos desalmados y eliminarlos de nuestra vida republicana en legítima defensa propia. Esta es mi posición y la manifiesto frontalmente y prefiero que me tilden de iluso a que me vean negociando espacios de poder a cambio de miserables dólares provenientes del sufrimiento de mi pueblo, aspirando a obtener candidaturas presidenciales para un proceso viciado ab initio, y olvidando los cientos de presos políticos, torturados, asesinados, los miles de muertos que caen diariamente por hambre, por falta de medicinas y los millones de migrantes que salen a diario por las fronteras venezolanas en busca de un plato de comida, salud y seguridad.

La situación venezolana es una emergencia para Venezuela y para el mundo, atacarla a tiempo es responsabilidad de todos y desde mi particular cárcel del exilio, seguiré apoyando cualquier vía para salir del narcogobierno con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba

“El Gato” Briceño

Twitter: @josegbricenot

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2018/02/salvar-la-patria-en-defensa-propia.html